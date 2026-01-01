withoutbg adalah aplikasi penghapus latar belakang yang didukung AI dan dihosting sendiri, yang menjalankan pipeline model ONNX empat tahap sepenuhnya di server Anda sendiri. Ini menyediakan antarmuka web seret-dan-lepas untuk menghapus latar belakang dari foto produk, potret, dan gambar pemasaran â€” tanpa mengirim file ke layanan cloud atau membayar biaya per gambar. Pipeline ini menggabungkan segmentasi ISNet, panduan Depth Anything V2, Focus Matting, dan model refiner untuk menghasilkan hasil yang bersih dengan latar belakang transparan hanya dari inferensi CPU.

Semua bobot model dibundel di dalam image Docker, jadi tidak ada yang perlu dikonfigurasi selain menerapkan container â€” tanpa unduhan model, tanpa GPU yang diperlukan, tanpa panggilan API eksternal pada jalur pemrosesan.