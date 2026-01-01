Deploy withoutbg instan.
Alat penghapus latar belakang AI yang di-hosting sendiri yang memproses gambar secara lokal tanpa ketergantungan cloud atau biaya per gambar.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan withoutbg
withoutbg adalah aplikasi penghapus latar belakang yang didukung AI dan dihosting sendiri, yang menjalankan pipeline model ONNX empat tahap sepenuhnya di server Anda sendiri. Ini menyediakan antarmuka web seret-dan-lepas untuk menghapus latar belakang dari foto produk, potret, dan gambar pemasaran â€” tanpa mengirim file ke layanan cloud atau membayar biaya per gambar. Pipeline ini menggabungkan segmentasi ISNet, panduan Depth Anything V2, Focus Matting, dan model refiner untuk menghasilkan hasil yang bersih dengan latar belakang transparan hanya dari inferensi CPU.
Semua bobot model dibundel di dalam image Docker, jadi tidak ada yang perlu dikonfigurasi selain menerapkan container â€” tanpa unduhan model, tanpa GPU yang diperlukan, tanpa panggilan API eksternal pada jalur pemrosesan.
Fitur utama withoutbg
Alur model AI lokal
Menjalankan semua pemrosesan penghapusan latar belakang di server Anda sendiri menggunakan model ONNX yang dibundel â€“ tidak ada gambar yang pernah dikirim ke layanan cloud eksternal.
Pemrosesan empat tahap
ISNet segmentation, panduan Depth Anything V2, Focus Matting, dan model penyempurna bekerja sama untuk menghasilkan tepi yang bersih pada rambut, bulu, dan subjek yang kompleks.
Tanpa perlu GPU
Inferensi ONNX berbasis CPU berarti VPS standar apa pun dapat menjalankan alur model lengkap tanpa hardware GPU atau penyiapan CUDA.
Web UI drag-and-drop
Antarmuka berbasis React memungkinkan pengguna menarik gambar dan mengunduh hasilnya dengan latar belakang transparan dalam format PNG, JPEG, atau WebP tanpa perlu pengaturan apa pun.
Tanpa biaya per gambar
Hosting sendiri menghilangkan biaya per gambar dari API penghapus latar belakang SaaS â€“ memproses gambar tanpa batas dengan biaya VPS tetap.
Jalankan withoutbg lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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