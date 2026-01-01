Diskon Invoice Ninja hingga 69%

Deploy instan Invoice Ninja.

Platform open-source penagihan dan pembayaran yang dibuat untuk freelancer dan bisnis kecil.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp151.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Invoice Ninja.

Pilih paket VPS untuk Invoice Ninja

TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Invoice Ninja

Invoice Ninja adalah platform open-source kaya fitur untuk membuat faktur, melacak pengeluaran, mengelola klien, dan menerima pembayaran. Dipercaya oleh lebih dari 100.000 bisnis di seluruh dunia, platform ini mendukung 40+ gateway pembayaran, pengingat otomatis, faktur berulang, dan pelacakan waktu â€” semuanya dalam satu aplikasi yang di-hosting sendiri.

Menjalankan Invoice Ninja di VPS Anda sendiri menjaga data keuangan Anda tetap dalam kendali Anda tanpa biaya per transaksi, tanpa biaya langganan, dan tanpa ketergantungan vendor. Anda mendapatkan kepemilikan penuh atas catatan klien, riwayat pembayaran, dan laporan keuangan tanpa membagikan data bisnis sensitif dengan penyedia SaaS pihak ketiga.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Invoice Ninja

Metode Pembayaran Multi-gateway

Terima pembayaran melalui Stripe, PayPal, Authorize.net, dan 40+ gateway pembayaran lainnya langsung pada faktur yang ditujukan kepada klien tanpa langganan tambahan.

Faktur berulang

Otomatiskan penagihan untuk klien retainer dengan faktur terjadwal yang dibuat dan dikirim sesuai siklus yang dikonfigurasi tanpa intervensi manual.

Pencatatan waktu

Catat jam kerja yang dapat ditagih dengan timer bawaan dan ubah waktu yang dicatat langsung menjadi item baris faktur dengan sekali klik.

Portal klien

Berikan klien portal swalayan bermerek untuk melihat faktur, melakukan pembayaran, dan mengunduh laporan tanpa menghubungi Anda secara langsung.

Pengelolaan pengeluaran

Lacak pengeluaran bisnis, lampirkan tanda terima, dan ubah pengeluaran menjadi tagihan klien yang dapat ditagih dalam satu alur kerja yang mulus.

Jalankan Invoice Ninja lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
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Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€

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Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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