Invoice Ninja adalah platform open-source kaya fitur untuk membuat faktur, melacak pengeluaran, mengelola klien, dan menerima pembayaran. Dipercaya oleh lebih dari 100.000 bisnis di seluruh dunia, platform ini mendukung 40+ gateway pembayaran, pengingat otomatis, faktur berulang, dan pelacakan waktu â€” semuanya dalam satu aplikasi yang di-hosting sendiri.

Menjalankan Invoice Ninja di VPS Anda sendiri menjaga data keuangan Anda tetap dalam kendali Anda tanpa biaya per transaksi, tanpa biaya langganan, dan tanpa ketergantungan vendor. Anda mendapatkan kepemilikan penuh atas catatan klien, riwayat pembayaran, dan laporan keuangan tanpa membagikan data bisnis sensitif dengan penyedia SaaS pihak ketiga.