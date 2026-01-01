Deploy instan Invoice Ninja.
Platform open-source penagihan dan pembayaran yang dibuat untuk freelancer dan bisnis kecil.
Pilih paket VPS untuk Invoice Ninja
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Invoice Ninja
Invoice Ninja adalah platform open-source kaya fitur untuk membuat faktur, melacak pengeluaran, mengelola klien, dan menerima pembayaran. Dipercaya oleh lebih dari 100.000 bisnis di seluruh dunia, platform ini mendukung 40+ gateway pembayaran, pengingat otomatis, faktur berulang, dan pelacakan waktu â€” semuanya dalam satu aplikasi yang di-hosting sendiri.
Menjalankan Invoice Ninja di VPS Anda sendiri menjaga data keuangan Anda tetap dalam kendali Anda tanpa biaya per transaksi, tanpa biaya langganan, dan tanpa ketergantungan vendor. Anda mendapatkan kepemilikan penuh atas catatan klien, riwayat pembayaran, dan laporan keuangan tanpa membagikan data bisnis sensitif dengan penyedia SaaS pihak ketiga.
Fitur utama Invoice Ninja
Metode Pembayaran Multi-gateway
Terima pembayaran melalui Stripe, PayPal, Authorize.net, dan 40+ gateway pembayaran lainnya langsung pada faktur yang ditujukan kepada klien tanpa langganan tambahan.
Faktur berulang
Otomatiskan penagihan untuk klien retainer dengan faktur terjadwal yang dibuat dan dikirim sesuai siklus yang dikonfigurasi tanpa intervensi manual.
Pencatatan waktu
Catat jam kerja yang dapat ditagih dengan timer bawaan dan ubah waktu yang dicatat langsung menjadi item baris faktur dengan sekali klik.
Portal klien
Berikan klien portal swalayan bermerek untuk melihat faktur, melakukan pembayaran, dan mengunduh laporan tanpa menghubungi Anda secara langsung.
Pengelolaan pengeluaran
Lacak pengeluaran bisnis, lampirkan tanda terima, dan ubah pengeluaran menjadi tagihan klien yang dapat ditagih dalam satu alur kerja yang mulus.
Jalankan Invoice Ninja lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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