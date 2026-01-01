Glances adalah tool monitoring server komprehensif yang menggabungkan visibilitas top, htop, iotop, dan df ke dalam satu interface web terpadu. Tool ini menyediakan metrik real-time untuk CPU, memori, swap, disk I/O, jaringan, proses, dan container Docker yang berjalan. Dilengkapi juga dengan peringatan yang dapat dikonfigurasi saat ambang batas terlampaui.

Self-hosting Glances di VPS Anda memberikan visibilitas penuh ke infrastruktur server Anda tanpa perlu mengirim data performa ke layanan monitoring eksternal. Template ini mendeploy Glances dengan akses Docker socket read-only dan host PID namespace, sehingga metrik level container dan sistem sepenuhnya terlihat dari interface HTTPS yang aman.