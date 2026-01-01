Deploy Glances dalam instalasi sekali klik.
Alat pemantau sistem lintas platform yang menyediakan metrik CPU, memori, disk, jaringan, dan kontainer secara waktu nyata melalui antarmuka web.
Pilih paket VPS untuk Glances
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Glances
Glances adalah tool monitoring server komprehensif yang menggabungkan visibilitas top, htop, iotop, dan df ke dalam satu interface web terpadu. Tool ini menyediakan metrik real-time untuk CPU, memori, swap, disk I/O, jaringan, proses, dan container Docker yang berjalan. Dilengkapi juga dengan peringatan yang dapat dikonfigurasi saat ambang batas terlampaui.
Self-hosting Glances di VPS Anda memberikan visibilitas penuh ke infrastruktur server Anda tanpa perlu mengirim data performa ke layanan monitoring eksternal. Template ini mendeploy Glances dengan akses Docker socket read-only dan host PID namespace, sehingga metrik level container dan sistem sepenuhnya terlihat dari interface HTTPS yang aman.
Fitur utama Glances
Metrik sistem real-time
Pantau CPU, memori, swap, rata-rata beban, I/O disk, dan bandwidth jaringan semuanya dari satu dasbor web.
Pemantauan kontainer Docker
Penggunaan CPU, memori, dan jaringan per kontainer terlihat bersama dengan metrik sistem tingkat host dalam satu tampilan.
Peringatan yang dapat dikonfigurasi
Atur ambang batas untuk penggunaan CPU, memori, dan disk untuk memicu peringatan otomatis sebelum kehabisan sumber daya menyebabkan masalah.
Ekspor Metrik
Ekspor data kinerja ke InfluxDB, Prometheus, dan database time-series lainnya untuk analisis tren jangka panjang.
RESTful API
API REST bawaan memungkinkan integrasi kustom, kueri berskrip, dan menyematkan metrik di dasbor lain.
Jalankan Glances lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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