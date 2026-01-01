Diskon Redis Commander hingga 69%

Deploy instan Redis Commander.

UI manajemen Redis berbasis web untuk menelusuri kunci, mengedit nilai, dan memantau database Redis dari browser mana pun.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy instan Redis Commander.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Redis Commander

Redis Commander adalah antarmuka web open-source yang ringan untuk mengelola database Redis. Ini menyediakan browser bergaya pohon untuk menavigasi keyspace, editor inline untuk string, hash, list, set, dan sorted set, serta konsol perintah bawaan untuk menjalankan perintah Redis apa pun. Statistik server â€” penggunaan memori, klien yang terhubung, hit rate â€” terlihat sekilas di dashboard.

Deployment ini menggabungkan Redis Commander dengan instance Redis 7, sehingga Anda mendapatkan key-value store yang berfungsi penuh dan UI manajemennya dalam satu stack. Autentikasi dasar HTTP melindungi antarmuka web dari akses tidak sah, dan instance Redis diamankan dengan password yang dibuat secara otomatis sehingga tidak terekspos tanpa kredensial.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Redis Commander

Key Browser

Jelajahi seluruh keyspace Redis Anda dalam tampilan pohon, cari berdasarkan pola, dan periksa atau edit nilai apa pun langsung di browser tanpa menulis perintah Redis.

Semua Tipe Data

Lihat dan edit string, hash, list, set, sorted set, dan stream dengan editor yang peka tipe yang menampilkan data dalam format yang terstruktur dan mudah dibaca.

Command Console

Jalankan perintah Redis arbitrer dari konsol bawaan dan lihat responsnya segera â€” berguna untuk debugging, administrasi, dan operasi data satu kali.

Server Statistik

Dashboard menampilkan metrik server Redis real-time termasuk konsumsi memori, tingkat hit/miss keyspace, klien yang terhubung, dan uptime secara sekilas.

HTTP Basic Auth

Antarmuka web dilindungi oleh autentikasi nama pengguna dan kata sandi, mencegah akses tidak sah ke data Redis Anda melalui UI browser.

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Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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