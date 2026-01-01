Deploy instan Redis Commander.
UI manajemen Redis berbasis web untuk menelusuri kunci, mengedit nilai, dan memantau database Redis dari browser mana pun.
Pilih paket VPS untuk Redis Commander
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Redis Commander
Redis Commander adalah antarmuka web open-source yang ringan untuk mengelola database Redis. Ini menyediakan browser bergaya pohon untuk menavigasi keyspace, editor inline untuk string, hash, list, set, dan sorted set, serta konsol perintah bawaan untuk menjalankan perintah Redis apa pun. Statistik server â€” penggunaan memori, klien yang terhubung, hit rate â€” terlihat sekilas di dashboard.
Deployment ini menggabungkan Redis Commander dengan instance Redis 7, sehingga Anda mendapatkan key-value store yang berfungsi penuh dan UI manajemennya dalam satu stack. Autentikasi dasar HTTP melindungi antarmuka web dari akses tidak sah, dan instance Redis diamankan dengan password yang dibuat secara otomatis sehingga tidak terekspos tanpa kredensial.
Fitur utama Redis Commander
Key Browser
Jelajahi seluruh keyspace Redis Anda dalam tampilan pohon, cari berdasarkan pola, dan periksa atau edit nilai apa pun langsung di browser tanpa menulis perintah Redis.
Semua Tipe Data
Lihat dan edit string, hash, list, set, sorted set, dan stream dengan editor yang peka tipe yang menampilkan data dalam format yang terstruktur dan mudah dibaca.
Command Console
Jalankan perintah Redis arbitrer dari konsol bawaan dan lihat responsnya segera â€” berguna untuk debugging, administrasi, dan operasi data satu kali.
Server Statistik
Dashboard menampilkan metrik server Redis real-time termasuk konsumsi memori, tingkat hit/miss keyspace, klien yang terhubung, dan uptime secara sekilas.
HTTP Basic Auth
Antarmuka web dilindungi oleh autentikasi nama pengguna dan kata sandi, mencegah akses tidak sah ke data Redis Anda melalui UI browser.
Jalankan Redis Commander lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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