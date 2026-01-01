Redis Commander adalah antarmuka web open-source yang ringan untuk mengelola database Redis. Ini menyediakan browser bergaya pohon untuk menavigasi keyspace, editor inline untuk string, hash, list, set, dan sorted set, serta konsol perintah bawaan untuk menjalankan perintah Redis apa pun. Statistik server â€” penggunaan memori, klien yang terhubung, hit rate â€” terlihat sekilas di dashboard.

Deployment ini menggabungkan Redis Commander dengan instance Redis 7, sehingga Anda mendapatkan key-value store yang berfungsi penuh dan UI manajemennya dalam satu stack. Autentikasi dasar HTTP melindungi antarmuka web dari akses tidak sah, dan instance Redis diamankan dengan password yang dibuat secara otomatis sehingga tidak terekspos tanpa kredensial.