Deploy InvoiceShelf instan.
Platform faktur open-source self-hosted untuk freelancer dan bisnis kecil, sebelumnya dikenal sebagai Crater.
Pilih paket VPS untuk InvoiceShelf
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan InvoiceShelf
InvoiceShelf adalah platform invoice dan penagihan self-hosted untuk freelancer, konsultan, dan bisnis kecil yang membutuhkan solusi invoice profesional tanpa biaya SaaS bulanan. Ini mencakup alur kerja penagihan lengkap: klien, item, invoice, estimasi, pengeluaran, dan pembayaran â€” dengan dukungan untuk berbagai mata uang, tarif pajak, dan template PDF yang dapat disesuaikan.
Hosting InvoiceShelf di VPS Anda sendiri menjaga data keuangan dan catatan klien Anda tetap privat di infrastruktur yang Anda kendalikan. Dengan integrasi gateway pembayaran Stripe bawaan dan portal klien tempat pelanggan dapat melihat dan membayar invoice secara online, Anda mendapatkan pengalaman penagihan yang mulus tanpa biaya per invoice atau vendor lock-in.
Fitur utama InvoiceShelf
Invoice dan estimasi
Buat faktur dan estimasi profesional dengan template yang dapat disesuaikan dan pembuatan PDF otomatis untuk setiap dokumen.
Portal pembayaran online
Klien dapat melihat, mengunduh, dan membayar faktur secara online melalui portal swalayan dengan integrasi gateway pembayaran Stripe.
Pencatatan pengeluaran
Catat dan kategorikan pengeluaran bisnis bersama dengan faktur untuk menjaga gambaran keuangan yang lengkap di satu tempat.
Dukungan multi-mata uang
Menagih klien dalam mata uang lokal mereka dengan nilai tukar yang dapat dikonfigurasi dan pilihan mata uang per faktur.
Manajemen pajak
Tentukan beberapa tarif pajak dan terapkan per item atau per faktur untuk menangani PPN, GST, dan struktur pajak lainnya.
Jalankan InvoiceShelf lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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