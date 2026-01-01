InvoiceShelf adalah platform invoice dan penagihan self-hosted untuk freelancer, konsultan, dan bisnis kecil yang membutuhkan solusi invoice profesional tanpa biaya SaaS bulanan. Ini mencakup alur kerja penagihan lengkap: klien, item, invoice, estimasi, pengeluaran, dan pembayaran â€” dengan dukungan untuk berbagai mata uang, tarif pajak, dan template PDF yang dapat disesuaikan.

Hosting InvoiceShelf di VPS Anda sendiri menjaga data keuangan dan catatan klien Anda tetap privat di infrastruktur yang Anda kendalikan. Dengan integrasi gateway pembayaran Stripe bawaan dan portal klien tempat pelanggan dapat melihat dan membayar invoice secara online, Anda mendapatkan pengalaman penagihan yang mulus tanpa biaya per invoice atau vendor lock-in.