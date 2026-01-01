Apprise API adalah microservice REST ringan yang membungkus Apprise Notification Library, memberikan setiap aplikasi satu endpoint untuk menjangkau lebih dari 120 platform notifikasi secara bersamaan. Daripada mempertahankan integrasi terpisah untuk Slack, Discord, PagerDuty, email, dan push seluler di setiap layanan yang Anda operasikan, Anda mengonfigurasi tujuan satu kali di Apprise API dan mengarahkan notifikasi ke semuanya melalui satu panggilan HTTP.

Self-hosting Apprise API menjaga logika perutean notifikasi dan token webhook sensitif apa pun di infrastruktur Anda sendiri daripada melewati agregator pihak ketiga. Mode konfigurasi stateful mempertahankan endpoint dan template notifikasi Anda di seluruh restart, sementara antarmuka web bawaan memungkinkan Anda menguji dan mengelola tujuan tanpa menulis kode.