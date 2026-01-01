Deploy Apprise API instan.
Gateway notifikasi REST terpadu yang mengirimkan notifikasi ke lebih dari 120 layanan termasuk Slack, Discord, email, dan notifikasi push seluler.
Pilih paket VPS untuk Apprise API
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apprise API
Apprise API adalah microservice REST ringan yang membungkus Apprise Notification Library, memberikan setiap aplikasi satu endpoint untuk menjangkau lebih dari 120 platform notifikasi secara bersamaan. Daripada mempertahankan integrasi terpisah untuk Slack, Discord, PagerDuty, email, dan push seluler di setiap layanan yang Anda operasikan, Anda mengonfigurasi tujuan satu kali di Apprise API dan mengarahkan notifikasi ke semuanya melalui satu panggilan HTTP.
Self-hosting Apprise API menjaga logika perutean notifikasi dan token webhook sensitif apa pun di infrastruktur Anda sendiri daripada melewati agregator pihak ketiga. Mode konfigurasi stateful mempertahankan endpoint dan template notifikasi Anda di seluruh restart, sementara antarmuka web bawaan memungkinkan Anda menguji dan mengelola tujuan tanpa menulis kode.
Fitur utama Apprise API
120+ Layanan Notifikasi
Jangkau Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, email, dan puluhan lainnya melalui satu API terpadu, menghilangkan kebutuhan untuk memelihara integrasi terpisah untuk setiap layanan.
Konfigurasi stateful
Simpan endpoint dan template notifikasi secara persisten agar Anda dapat mereferensikannya berdasarkan tag di berbagai aplikasi tanpa mengulang detail koneksi di setiap permintaan.
Tagging dan routing
Atur tujuan notifikasi ke dalam grup bernama dan kirim peringatan bertarget ke audiens yang tepat, seperti teknisi siaga, saluran tim tertentu, atau semua saluran sekaligus, dengan satu parameter tag.
Antarmuka web terintegrasi
Konfigurasi, uji, dan kelola endpoint notifikasi melalui UI berbasis browser, sehingga non-developer dapat menyiapkan tujuan baru tanpa menyentuh REST API secara langsung.
Dukungan Lampiran
Kirim file, gambar, dan cuplikan log bersamaan dengan pesan notifikasi, membuat peringatan lebih efektif dengan menyertakan bukti yang diperlukan untuk mendiagnosis dan menanggapi dengan segera.
Jalankan Apprise API lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.