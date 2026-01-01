Lowcoder adalah platform low-code open-source yang memungkinkan developer dan tim operasional untuk merakit tool internal, panel admin, dan portal pelanggan dengan builder drag-and-drop visual. Dengan lebih dari 50 komponen, konektor native untuk database dan REST API, serta dukungan JavaScript penuh untuk logika bisnis, tim dapat mengirimkan aplikasi yang berfungsi dalam hitungan jam, bukan minggu â€” tanpa membangun ulang frontend dari awal.

Self-hosting Lowcoder di VPS Anda sendiri menjaga logika aplikasi, kredensial sumber data, dan data pengguna internal tetap berada di dalam infrastruktur Anda. Tidak ada biaya per-kursi, tidak ada batasan penggunaan, dan tidak ada akses pihak ketiga ke alur kerja yang diandalkan bisnis Anda sehari-hari.