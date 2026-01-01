Deploy instan Lowcoder.
Platform low-code open-source untuk membuat aplikasi internal, dashboard, dan panel admin dengan drag-and-drop serta konektor data real.
Pilih paket VPS untuk Lowcoder
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Lowcoder
Lowcoder adalah platform low-code open-source yang memungkinkan developer dan tim operasional untuk merakit tool internal, panel admin, dan portal pelanggan dengan builder drag-and-drop visual. Dengan lebih dari 50 komponen, konektor native untuk database dan REST API, serta dukungan JavaScript penuh untuk logika bisnis, tim dapat mengirimkan aplikasi yang berfungsi dalam hitungan jam, bukan minggu â€” tanpa membangun ulang frontend dari awal.
Self-hosting Lowcoder di VPS Anda sendiri menjaga logika aplikasi, kredensial sumber data, dan data pengguna internal tetap berada di dalam infrastruktur Anda. Tidak ada biaya per-kursi, tidak ada batasan penggunaan, dan tidak ada akses pihak ketiga ke alur kerja yang diandalkan bisnis Anda sehari-hari.
Fitur utama Lowcoder
Builder drag-and-drop visual
Susun antarmuka dari 50+ komponen siap pakai â€” tabel, formulir, grafik, modal, dan lainnya â€” dan ikat langsung ke kueri data tanpa menulis HTML atau CSS.
Konektor data bawaan
Hubungkan ke PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL, dan alat SaaS populer tanpa menulis kode integrasi kustom.
Logika bisnis JavaScript
Tulis JavaScript inline di dalam kueri dan penangan event untuk mengekspresikan transformasi data dan alur kerja yang tidak dapat ditangkap oleh alat tanpa kode murni.
Modul yang dapat digunakan kembali
Kemas layar yang umum digunakan sebagai modul dan sematkan di berbagai aplikasi, menjaga konsistensi alat internal seiring bertambahnya katalog.
Kontrol akses berbasis peran
Tentukan izin per aplikasi, per halaman, dan per kueri sehingga setiap anggota tim hanya melihat alat dan data yang relevan dengan peran mereka.
Penyematan Aplikasi dan API
Sematkan aplikasi Lowcoder ke situs yang sudah ada dan jalankan melalui REST API, menyesuaikan alur kerja low-code ke permukaan produk Anda yang lebih luas.
Jalankan Lowcoder lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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