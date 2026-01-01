Mailtrain adalah aplikasi buletin sumber terbuka yang di-host sendiri, dibangun di atas Node.js dengan dukungan untuk kampanye email berskala besar. Aplikasi ini menyediakan manajemen daftar pelanggan lengkap, segmentasi, template email berbasis MJML, A/B testing, otomatisasi kampanye, dan analitik terperinci â€” semuanya berjalan di infrastruktur yang Anda kendalikan.

Tidak seperti platform email SaaS yang mengenakan biaya per pelanggan atau per pengiriman, Mailtrain memberi Anda kapasitas pengiriman tak terbatas melalui penyedia SMTP Anda sendiri. Data pelanggan Anda, riwayat kampanye, dan analitik keterlibatan tetap berada di VPS Anda sendiri, tanpa biaya per email dan tanpa ketergantungan vendor. Implementasi ini mencakup MariaDB, Redis, dan MongoDB untuk operasi siap pakai yang lengkap.