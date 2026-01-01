Deploy instan Mailtrain.
Platform newsletter self-hosted untuk membuat, menjadwalkan, dan mengirim kampanye email massal ke daftar pelanggan.
Pilih paket VPS untuk Mailtrain
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mailtrain
Mailtrain adalah aplikasi buletin sumber terbuka yang di-host sendiri, dibangun di atas Node.js dengan dukungan untuk kampanye email berskala besar. Aplikasi ini menyediakan manajemen daftar pelanggan lengkap, segmentasi, template email berbasis MJML, A/B testing, otomatisasi kampanye, dan analitik terperinci â€” semuanya berjalan di infrastruktur yang Anda kendalikan.
Tidak seperti platform email SaaS yang mengenakan biaya per pelanggan atau per pengiriman, Mailtrain memberi Anda kapasitas pengiriman tak terbatas melalui penyedia SMTP Anda sendiri. Data pelanggan Anda, riwayat kampanye, dan analitik keterlibatan tetap berada di VPS Anda sendiri, tanpa biaya per email dan tanpa ketergantungan vendor. Implementasi ini mencakup MariaDB, Redis, dan MongoDB untuk operasi siap pakai yang lengkap.
Fitur utama Mailtrain
Manajemen daftar pelanggan
Buat dan kelola beberapa daftar pelanggan dengan kolom kustom, segmentasi, dan pembersihan daftar otomatis agar audiens Anda tetap terorganisir.
Otomatisasi kampanye
Buat rangkaian email yang terpicu dan kampanye berbasis RSS yang dikirim secara otomatis berdasarkan tindakan pelanggan atau interval terjadwal.
Template email MJML
Mendesain template email responsif menggunakan framework MJML langsung di browser dengan editor visual bawaan untuk tata letak presisi piksel.
A/B testing
Lakukan uji A/B pada baris subjek dan konten untuk mengoptimalkan rasio buka dan rasio klik-tayang sebelum mengirim ke seluruh daftar Anda.
Statistik Kampanye
Lacak jumlah email dibuka, jumlah klik link dalam email, jumlah berhenti berlangganan, dan jumlah email terpental per kampanye dengan laporan terperinci untuk mengukur dan meningkatkan performa email seiring waktu.
Akses multi-pengguna
Berikan anggota tim akses berbasis peran dengan izin terperinci dan namespace hierarkis untuk mengelola kampanye di seluruh departemen atau klien.
Jalankan Mailtrain lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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