Serge adalah antarmuka chat open-source untuk menjalankan model bahasa keluarga LLaMA secara lokal melalui llama.cpp, dengan dukungan kelas satu untuk Alpaca, Vicuna, GPT4All, dan fine-tune komunitas lainnya. Ini menggabungkan UI web SvelteKit, backend FastAPI, dan registri model yang didukung Redis ke dalam satu container, sehingga Anda dapat menarik model GGUF, mengelola sesi chat, dan menyetel parameter inferensi tanpa menghubungkan beberapa layanan.

Self-hosting Serge menjaga setiap prompt dan respons di VPS Anda sendiri â€” tanpa API eksternal, tanpa telemetri, dan tanpa biaya per token. Inferensi khusus CPU berfungsi langsung, menjadikannya cara praktis untuk menjalankan LLM pribadi tanpa membayar waktu GPU cloud atau mendaftar layanan AI pihak ketiga.