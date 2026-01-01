Deploy Serge instan.
Antarmuka obrolan yang di-hosting sendiri untuk menjalankan model LLaMA dan Alpaca secara lokal melalui llama.cpp tanpa biaya API.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Serge
Serge adalah antarmuka chat open-source untuk menjalankan model bahasa keluarga LLaMA secara lokal melalui llama.cpp, dengan dukungan kelas satu untuk Alpaca, Vicuna, GPT4All, dan fine-tune komunitas lainnya. Ini menggabungkan UI web SvelteKit, backend FastAPI, dan registri model yang didukung Redis ke dalam satu container, sehingga Anda dapat menarik model GGUF, mengelola sesi chat, dan menyetel parameter inferensi tanpa menghubungkan beberapa layanan.
Self-hosting Serge menjaga setiap prompt dan respons di VPS Anda sendiri â€” tanpa API eksternal, tanpa telemetri, dan tanpa biaya per token. Inferensi khusus CPU berfungsi langsung, menjadikannya cara praktis untuk menjalankan LLM pribadi tanpa membayar waktu GPU cloud atau mendaftar layanan AI pihak ketiga.
Fitur utama Serge
Berjalan di CPU
llama.cpp mendukung inferensi lokal sepenuhnya tanpa GPU, sehingga Anda dapat mengobrol dengan model LLaMA terkuantisasi pada VPS standar.
Registri model bawaan
Tarik dan beralih di antara Alpaca, Vicuna, GPT4All, dan model GGUF lainnya langsung dari UI web tanpa penyalinan file manual.
Inferensi yang dapat disesuaikan
Sesuaikan suhu, top-k, top-p, panjang konteks, dan parameter generasi lainnya per obrolan untuk mengontrol gaya dan kualitas respons.
Riwayat chat persisten
Percakapan dan bobot model yang diunduh disimpan di volume Docker dan bertahan dari restart kontainer serta pembaruan.
REST API disertakan
Backend FastAPI mengekspos endpoint chat, model, dan sesi sehingga Anda dapat mengintegrasikan Serge dengan script, bot, atau aplikasi kustom.
Tidak ada kunci API eksternal
Semuanya berjalan dalam satu kontainer tanpa memerlukan akun OpenAI, Anthropic, atau cloud â€” prompt tidak pernah meninggalkan VPS Anda.
Jalankan Serge lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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