Typesense adalah search engine modern yang cocok digunakan developer, dirancang untuk kecepatan dan kesederhanaan. Ini memberikan hasil pencarian super cepat hingga di bawah satu milidetik, dengan kemampuan toleransi typo, peringkat cerdas, pemfilteran berfaset, dan pencarian berbasis lokasi â€” tanpa kompleksitas operasional Elasticsearch.

Menghosting Typesense sendiri di VPS memberi Anda backend pencarian khusus tanpa biaya per kueri dan kontrol penuh atas pengindeksan, desain skema, dan konfigurasi peringkat. Ini dirancang sebagai alternatif hemat biaya untuk Algolia bagi developer yang menginginkan kemampuan pencarian powerful, siap produksi tanpa membayar harga SaaS dalam skala besar.