Deploy instan Typesense.
Mesin pencari open-source cepat dengan hasil instan, tetap akurat meski ada typo, dan faceting sebagai alternatif untuk Elasticsearch dan Algolia.
Pilih paket VPS untuk Typesense
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Typesense
Typesense adalah search engine modern yang cocok digunakan developer, dirancang untuk kecepatan dan kesederhanaan. Ini memberikan hasil pencarian super cepat hingga di bawah satu milidetik, dengan kemampuan toleransi typo, peringkat cerdas, pemfilteran berfaset, dan pencarian berbasis lokasi â€” tanpa kompleksitas operasional Elasticsearch.
Menghosting Typesense sendiri di VPS memberi Anda backend pencarian khusus tanpa biaya per kueri dan kontrol penuh atas pengindeksan, desain skema, dan konfigurasi peringkat. Ini dirancang sebagai alternatif hemat biaya untuk Algolia bagi developer yang menginginkan kemampuan pencarian powerful, siap produksi tanpa membayar harga SaaS dalam skala besar.
Fitur utama Typesense
Pencarian toleran salah ketik
Secara otomatis mengoreksi kesalahan ejaan dalam kueri pencarian sehingga pengguna selalu menemukan hasil bahkan dengan input yang tidak sempurna.
Hasil instan
Pengindeksan dalam memori memberikan respons kueri sub-milidetik untuk pengalaman pencarian yang cepat dan responsif.
Filter Faset
Izinkan pengguna menyaring hasil berdasarkan kategori, rentang harga, rating, atau bidang kustom apa pun dengan dukungan facet bawaan.
Pencarian Geografis
Cari dan filter catatan berdasarkan kedekatan geografis menggunakan kolom lintang dan bujur dengan kueri radius.
API Minimalis
REST API yang bersih dan library klien resmi untuk JavaScript, Python, Ruby, Go, dan PHP membuat integrasi menjadi mudah.
Jalankan Typesense lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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