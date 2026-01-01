Deploy instan Blinko.
Platform pencatatan open-source berbasis AI yang menggabungkan microblogging, manajemen tugas, dan pencarian cerdas.
Pilih paket VPS untuk Blinko
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Blinko
Blinko adalah platform self-hosted yang menyatukan pencatatan cepat, manajemen tugas, dan pencarian berbasis AI dalam satu aplikasi. Antarmuka bergaya microblogging-nya dioptimalkan untuk mencatat ide secara instan, sementara dukungan Markdown penuh, penandaan, dan integrasi AI opsional dengan OpenAI atau Ollama menjaga ide-ide tersebut tetap terorganisir dan mudah ditemukan seiring waktu.
Tidak seperti layanan pencatat catatan komersial, self-hosting Blinko menjaga setiap pemikiran, rencana, dan catatan penelitian sepenuhnya dalam infrastruktur Anda — tanpa analisis pihak ketiga, tanpa batasan penyimpanan, dan tanpa biaya per kueri. Catatan dapat tetap bersifat pribadi atau dibagikan secara publik dari deployment yang sama.
Fitur utama Blinko
Pengambilan Tanpa Hambatan
Input bergaya microblogging memungkinkan Anda merekam ide dalam hitungan detik tanpa menavigasi struktur folder atau memilih template terlebih dahulu.
Pencarian didukung AI
Hubungkan OpenAI atau model Ollama lokal untuk menanyakan catatan Anda dalam bahasa sehari-hari, menampilkan entri yang relevan bahkan saat Anda tidak mengingat kata kunci yang persis.
Dukungan Markdown dan tugas
Format catatan dengan Markdown lengkap dan sematkan daftar periksa tugas sehingga alat yang sama dapat menangani pencatatan cepat dan pelacakan proyek terstruktur.
Catatan Publik atau Pribadi
Pilih pengaturan visibilitas per catatan, memungkinkan Anda menjaga basis pengetahuan pribadi sambil secara selektif menerbitkan konten sebagai microblog tanpa platform terpisah.
Portabilitas Data
Pencadangan otomatis dan fungsionalitas impor/ekspor memastikan catatan Anda tetap dapat diakses dan dapat dimigrasikan terlepas dari perubahan platform.
Jalankan Blinko lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.