Blinko adalah platform self-hosted yang menyatukan pencatatan cepat, manajemen tugas, dan pencarian berbasis AI dalam satu aplikasi. Antarmuka bergaya microblogging-nya dioptimalkan untuk mencatat ide secara instan, sementara dukungan Markdown penuh, penandaan, dan integrasi AI opsional dengan OpenAI atau Ollama menjaga ide-ide tersebut tetap terorganisir dan mudah ditemukan seiring waktu.

Tidak seperti layanan pencatat catatan komersial, self-hosting Blinko menjaga setiap pemikiran, rencana, dan catatan penelitian sepenuhnya dalam infrastruktur Anda — tanpa analisis pihak ketiga, tanpa batasan penyimpanan, dan tanpa biaya per kueri. Catatan dapat tetap bersifat pribadi atau dibagikan secara publik dari deployment yang sama.