Deploy instan Gopeed.
Manajer unduhan multi-protokol berkecepatan tinggi yang mendukung HTTP, BitTorrent, dan tautan magnet dari browser web mana pun.
Pilih paket VPS untuk Gopeed
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Gopeed
Gopeed adalah manajer unduhan open-source berkecepatan tinggi yang mempercepat transfer dengan membagi setiap file menjadi beberapa koneksi bersamaan. Ini mendukung HTTP, HTTPS, BitTorrent, dan magnet link secara langsung, dan sistem ekstensinya memungkinkan Anda menambahkan dukungan untuk situs dan protokol tambahan. Dibangun di atas engine Go dengan antarmuka web yang bersih, Gopeed berjalan sama di mana saja dan dikelola sepenuhnya dari browser Anda.
Menghosting Gopeed sendiri di VPS Anda berarti unduhan berjalan dengan bandwidth pusat data dan selesai di latar belakang, terlepas dari perangkat lokal atau koneksi Anda. File yang selesai disimpan di sisi server untuk diambil nanti, dan Anda memiliki kendali penuh atas riwayat unduhan dan data Anda tanpa bergantung pada ekstensi browser atau layanan unduhan komersial.
Fitur utama Gopeed
Akselerasi multi-koneksi
Membagi setiap unduhan menjadi beberapa koneksi paralel untuk menggunakan semua bandwidth yang tersedia dan selesai lebih cepat.
Dukungan Multi-Protokol
Unduh melalui HTTP, HTTPS, BitTorrent, dan magnet links dari satu antarmuka terpadu.
Sistem Ekstensi
Instal ekstensi untuk menambahkan dukungan bagi situs baru, protokol, dan perilaku unduhan khusus.
Manajemen Berbasis Browser
Antrekan, pantau, dan kontrol setiap unduhan dari perangkat mana pun dengan browser web, tidak perlu instalasi klien.
Kecepatan Unduh Datacenter
Unduhan berjalan di VPS Anda dengan bandwidth server penuh, membebaskan perangkat lokal Anda dan koneksi internet.
Jalankan Gopeed lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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