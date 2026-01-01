Gopeed adalah manajer unduhan open-source berkecepatan tinggi yang mempercepat transfer dengan membagi setiap file menjadi beberapa koneksi bersamaan. Ini mendukung HTTP, HTTPS, BitTorrent, dan magnet link secara langsung, dan sistem ekstensinya memungkinkan Anda menambahkan dukungan untuk situs dan protokol tambahan. Dibangun di atas engine Go dengan antarmuka web yang bersih, Gopeed berjalan sama di mana saja dan dikelola sepenuhnya dari browser Anda.

Menghosting Gopeed sendiri di VPS Anda berarti unduhan berjalan dengan bandwidth pusat data dan selesai di latar belakang, terlepas dari perangkat lokal atau koneksi Anda. File yang selesai disimpan di sisi server untuk diambil nanti, dan Anda memiliki kendali penuh atas riwayat unduhan dan data Anda tanpa bergantung pada ekstensi browser atau layanan unduhan komersial.