Diskon Apache StreamPark hingga 69%

Deploy Apache StreamPark dengan instalasi sekali klik.

Framework pengembangan aplikasi streaming terpadu dan platform komputasi real-time cloud-native untuk Apache Flink dan Spark.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Apache StreamPark dengan instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk Apache StreamPark

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Apache StreamPark

Apache StreamPark adalah proyek Apache tingkat atas yang menyatukan seluruh siklus hidup aplikasi pemrosesan stream real-time yang dibangun di atas Apache Flink dan Apache Spark. Ini menggabungkan kerangka kerja yang berfokus pada developer dari API dan konektor yang sudah dibuat sebelumnya dengan konsol operasi cloud-native untuk mengompilasi, menerapkan, memantau, dan menskalakan pekerjaan streaming dari satu antarmuka web.

Meng-host sendiri StreamPark di VPS Anda sendiri menjaga artefak pekerjaan Flink, riwayat penerapan, dan metadata operasional tetap dalam kendali Anda, sekaligus menghilangkan biaya dan kerumitan menjalankan bidang kontrol pemrosesan stream terpisah pada hyperscaler.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Apache StreamPark

Flink dan Spark terpadu

Kembangkan, terapkan, dan operasikan pekerjaan streaming Apache Flink dan Apache Spark dari satu konsol dengan dukungan runtime multi-versi.

Penyusunan pekerjaan dalam browser

Tulis aplikasi berbasis Flink SQL dan JAR di editor web dengan penyorotan sintaksis, manajemen dependensi, dan riwayat versi.

Deploy sekali klik

Luncurkan pekerjaan ke klaster Standalone, YARN di Hadoop 2.x/3.x, atau Kubernetes langsung dari platform tanpa meninggalkan browser.

Monitoring bawaan

Lacak pekerjaan yang sedang berjalan, checkpoint, savepoint, dan kejadian kegagalan dengan dashboard status real-time dan integrasi peringatan.

Ekosistem konektor yang kaya

Meluncurkan lebih cepat dengan konektor bawaan untuk Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse, dan sistem big data serta ML lainnya.

Jalankan Apache StreamPark lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

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