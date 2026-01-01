Deploy Apache StreamPark dengan instalasi sekali klik.
Framework pengembangan aplikasi streaming terpadu dan platform komputasi real-time cloud-native untuk Apache Flink dan Spark.
Pilih paket VPS untuk Apache StreamPark
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Apache StreamPark
Apache StreamPark adalah proyek Apache tingkat atas yang menyatukan seluruh siklus hidup aplikasi pemrosesan stream real-time yang dibangun di atas Apache Flink dan Apache Spark. Ini menggabungkan kerangka kerja yang berfokus pada developer dari API dan konektor yang sudah dibuat sebelumnya dengan konsol operasi cloud-native untuk mengompilasi, menerapkan, memantau, dan menskalakan pekerjaan streaming dari satu antarmuka web.
Meng-host sendiri StreamPark di VPS Anda sendiri menjaga artefak pekerjaan Flink, riwayat penerapan, dan metadata operasional tetap dalam kendali Anda, sekaligus menghilangkan biaya dan kerumitan menjalankan bidang kontrol pemrosesan stream terpisah pada hyperscaler.
Fitur utama Apache StreamPark
Flink dan Spark terpadu
Kembangkan, terapkan, dan operasikan pekerjaan streaming Apache Flink dan Apache Spark dari satu konsol dengan dukungan runtime multi-versi.
Penyusunan pekerjaan dalam browser
Tulis aplikasi berbasis Flink SQL dan JAR di editor web dengan penyorotan sintaksis, manajemen dependensi, dan riwayat versi.
Deploy sekali klik
Luncurkan pekerjaan ke klaster Standalone, YARN di Hadoop 2.x/3.x, atau Kubernetes langsung dari platform tanpa meninggalkan browser.
Monitoring bawaan
Lacak pekerjaan yang sedang berjalan, checkpoint, savepoint, dan kejadian kegagalan dengan dashboard status real-time dan integrasi peringatan.
Ekosistem konektor yang kaya
Meluncurkan lebih cepat dengan konektor bawaan untuk Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse, dan sistem big data serta ML lainnya.
Jalankan Apache StreamPark lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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