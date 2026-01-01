Apache StreamPark adalah proyek Apache tingkat atas yang menyatukan seluruh siklus hidup aplikasi pemrosesan stream real-time yang dibangun di atas Apache Flink dan Apache Spark. Ini menggabungkan kerangka kerja yang berfokus pada developer dari API dan konektor yang sudah dibuat sebelumnya dengan konsol operasi cloud-native untuk mengompilasi, menerapkan, memantau, dan menskalakan pekerjaan streaming dari satu antarmuka web.

Meng-host sendiri StreamPark di VPS Anda sendiri menjaga artefak pekerjaan Flink, riwayat penerapan, dan metadata operasional tetap dalam kendali Anda, sekaligus menghilangkan biaya dan kerumitan menjalankan bidang kontrol pemrosesan stream terpisah pada hyperscaler.