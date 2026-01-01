Deluge adalah klien BitTorrent yang kaya fitur dan ringan, dibangun di atas pustaka libtorrent, menawarkan semua kemampuan manajemen torrent penting melalui antarmuka berbasis browser yang bersih. Ini mendukung enkripsi protokol, DHT, pertukaran peer, perutean proxy, kontrol kecepatan, dan ekosistem plugin â€” menjadikannya pilihan yang andal untuk pengunduhan kasual maupun pengaturan otomatisasi media tingkat lanjut.

Menginstal Deluge di VPS menyediakan bandwidth khusus untuk seeding dan pengunduhan berkelanjutan tanpa mengonsumsi koneksi internet rumah Anda atau kuota data. Lingkungan yang selalu aktif menjaga rasio yang sehat di private tracker, terintegrasi dengan lancar dengan alat otomatisasi seperti Sonarr dan Radarr, dan menjaga aktivitas torrent Anda terisolasi pada infrastruktur khusus dengan alamat IP statis.