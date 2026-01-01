Deploy Deluge instan.
Client BitTorrent ringan dengan web interface, dukungan plugin, dan integrasi otomatisasi media yang mulus.
Pilih paket VPS untuk Deluge
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Deluge
Deluge adalah klien BitTorrent yang kaya fitur dan ringan, dibangun di atas pustaka libtorrent, menawarkan semua kemampuan manajemen torrent penting melalui antarmuka berbasis browser yang bersih. Ini mendukung enkripsi protokol, DHT, pertukaran peer, perutean proxy, kontrol kecepatan, dan ekosistem plugin â€” menjadikannya pilihan yang andal untuk pengunduhan kasual maupun pengaturan otomatisasi media tingkat lanjut.
Menginstal Deluge di VPS menyediakan bandwidth khusus untuk seeding dan pengunduhan berkelanjutan tanpa mengonsumsi koneksi internet rumah Anda atau kuota data. Lingkungan yang selalu aktif menjaga rasio yang sehat di private tracker, terintegrasi dengan lancar dengan alat otomatisasi seperti Sonarr dan Radarr, dan menjaga aktivitas torrent Anda terisolasi pada infrastruktur khusus dengan alamat IP statis.
Fitur utama Deluge
Antarmuka berbasis browser
Kelola semua torrent dari perangkat mana pun melalui UI web responsif tanpa menginstal klien desktop atau mempertahankan akses server langsung.
Integrasi Otomatisasi Media
Berintegrasi secara native dengan Sonarr, Radarr, dan Lidarr untuk pengunduhan konten otomatis, penggantian nama, dan pengorganisasian perpustakaan.
Protokol Enkripsi
Mengenkripsi lalu lintas BitTorrent untuk mengurangi pembatasan ISP dan meningkatkan privasi untuk semua aktivitas torrent di server.
Sistem plugin
Memperluas fungsionalitas dengan plugin untuk label, penjadwalan, RSS feed, web seed, dan manajemen klien jarak jauh.
Kontrol Kecepatan Terperinci
Tetapkan batas unggah/unduh global dan per torrent dengan dukungan penjadwalan untuk mengelola penggunaan bandwidth sepanjang hari.
Jalankan Deluge lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web