Deploy Yao instan.
Runtime aplikasi dan framework agen AI open-source untuk membangun aplikasi web dan API dengan konfigurasi JSON.
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Yao adalah runtime aplikasi full-stack open-source yang memungkinkan developer membangun aplikasi web, REST API, dan dashboard admin dengan menulis file konfigurasi JSON dan YAML alih-alih kode backend. Awalnya merupakan engine low-code, Yao v1.0 telah berkembang menjadi platform agen AI dengan integrasi MCP (Model Context Protocol) native, orkestrasi multi-agen, dan antarmuka chat percakapan bawaan.
Tidak seperti framework tradisional, Yao hadir sebagai satu binary Go dengan database SQLite tersemat, engine JavaScript V8 untuk hook TypeScript, dan sistem UI yang dirender server â€” menjadikannya lingkungan mandiri untuk membangun dan menjalankan aplikasi web bertenaga AI tanpa mengelola runtime atau database terpisah.
Fitur utama Yao
Pembuat JSON API
Definisikan endpoint REST API, model database, dan panel admin sepenuhnya dalam file konfigurasi JSON/YAML, menghilangkan kode boilerplate backend.
Orkestrasi agen AI
Dukungan MCP native dan eksekusi multi-agen memungkinkan Anda menghubungkan alat AI, mendelegasikan tugas ke sub-agen, dan menjalankan alur kerja agen paralel dari satu konfigurasi.
Embedded V8 engine
Jalankan logika bisnis dan hook TypeScript langsung di dalam Yao menggunakan runtime JavaScript V8 yang dibundel â€” tidak memerlukan instalasi Node.js.
UI yang dirender server
SUI Pages menyediakan sistem rendering sisi server berbasis komponen untuk membangun antarmuka frontend lengkap tanpa framework JavaScript terpisah.
Pencarian vektor bawaan
Pencarian vektor terintegrasi, grafik pengetahuan, dan kemampuan GraphRAG mendukung pengambilan dokumen semantik dan fitur basis pengetahuan AI.
Jalankan Yao lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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