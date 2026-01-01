Yao adalah runtime aplikasi full-stack open-source yang memungkinkan developer membangun aplikasi web, REST API, dan dashboard admin dengan menulis file konfigurasi JSON dan YAML alih-alih kode backend. Awalnya merupakan engine low-code, Yao v1.0 telah berkembang menjadi platform agen AI dengan integrasi MCP (Model Context Protocol) native, orkestrasi multi-agen, dan antarmuka chat percakapan bawaan.

Tidak seperti framework tradisional, Yao hadir sebagai satu binary Go dengan database SQLite tersemat, engine JavaScript V8 untuk hook TypeScript, dan sistem UI yang dirender server â€” menjadikannya lingkungan mandiri untuk membangun dan menjalankan aplikasi web bertenaga AI tanpa mengelola runtime atau database terpisah.