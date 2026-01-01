Deploy ZincSearch dalam instalasi sekali klik.
Mesin pencari sumber terbuka yang ringan, dibuat dengan Go, yang menghadirkan pencarian teks lengkap dengan hanya sebagian kecil dari penggunaan sumber daya Elasticsearch.
Pilih paket VPS untuk ZincSearch
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ZincSearch
ZincSearch adalah mesin pencari open-source yang ditulis dalam Go yang berfungsi sebagai alternatif ringan untuk Elasticsearch, dirancang untuk tim yang membutuhkan pencarian teks lengkap yang cepat tanpa mengoperasikan cluster berbasis JVM. Ini dikirimkan sebagai satu binary, berjalan dengan nyaman di bawah 1GB RAM, mengekspos API ingest yang kompatibel dengan Elasticsearch, dan menyertakan UI web Vue bawaan untuk mengindeks data dan menjalankan kueri.
Self-hosting ZincSearch di VPS Anda sendiri menjaga data log, indeks dokumen, dan analitik pencarian di bawah kendali Anda sambil menghindari biaya dan overhead operasional dari Elasticsearch terkelola atau platform pencarian yang di-hosting â€” dan desain tanpa skema berarti Anda dapat mulai mengindeks dokumen JSON dalam hitungan menit setelah deployment.
Fitur utama ZincSearch
Jejak biner tunggal
Berjalan dengan RAM kurang dari 1GB tanpa JVM, tanpa penyesuaian Lucene, dan tanpa bootstrap klaster â€“ ideal untuk paket VPS yang lebih kecil.
API yang kompatibel dengan Elasticsearch
Dukungan langsung untuk API ingest Elasticsearch memungkinkan pengirim log dan klien yang sudah ada mengirim dokumen tanpa perubahan kode.
Web UI bawaan
Antarmuka berbasis Vue untuk mengelola indeks, menjalankan kueri pencarian, dan menjelajahi dokumen langsung tersedia.
Pengindeksan tanpa skema
Indeks dokumen JSON secara langsung dengan deteksi bidang otomatis â€” tidak diperlukan definisi pemetaan di awal.
Autentikasi bawaan
Autentikasi berbasis token disertakan dan diaktifkan secara default, tanpa plugin keamanan terpisah untuk dikonfigurasi.
Agregasi dan faset
Kueri agregasi standar mendukung dashboard, analitik log, dan pengalaman pencarian terfilter di jutaan dokumen.
Jalankan ZincSearch lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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