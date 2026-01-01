ZincSearch adalah mesin pencari open-source yang ditulis dalam Go yang berfungsi sebagai alternatif ringan untuk Elasticsearch, dirancang untuk tim yang membutuhkan pencarian teks lengkap yang cepat tanpa mengoperasikan cluster berbasis JVM. Ini dikirimkan sebagai satu binary, berjalan dengan nyaman di bawah 1GB RAM, mengekspos API ingest yang kompatibel dengan Elasticsearch, dan menyertakan UI web Vue bawaan untuk mengindeks data dan menjalankan kueri.

Self-hosting ZincSearch di VPS Anda sendiri menjaga data log, indeks dokumen, dan analitik pencarian di bawah kendali Anda sambil menghindari biaya dan overhead operasional dari Elasticsearch terkelola atau platform pencarian yang di-hosting â€” dan desain tanpa skema berarti Anda dapat mulai mengindeks dokumen JSON dalam hitungan menit setelah deployment.