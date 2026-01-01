RabbitMQ adalah standar de facto message broker open-source, yang mengimplementasikan AMQP bersama dengan dukungan untuk MQTT, STOMP, dan protokol lainnya. Ini memisahkan produsen dan konsumen sehingga pesan mengantre dengan aman saat penerima tidak tersedia dan dikirimkan dengan andal saat mereka terhubung kembali â€” menghilangkan kerapuhan panggilan API langsung antar layanan.

Self-hosting RabbitMQ menghilangkan harga per pesan dan vendor lock-in, menjaga event bisnis sensitif tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri, dan memberi Anda kendali penuh atas konfigurasi antrean, aturan routing, dan kebijakan retensi data. UI manajemen bawaan menyediakan visibilitas real-time ke dalam alur pesan, kedalaman antrean, dan kinerja konsumen tanpa alat pemantauan eksternal.