Deploy instan RabbitMQ.
Message broker AMQP open-source untuk messaging asinkron yang stabil antar komponen aplikasi terdistribusi.
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RabbitMQ adalah standar de facto message broker open-source, yang mengimplementasikan AMQP bersama dengan dukungan untuk MQTT, STOMP, dan protokol lainnya. Ini memisahkan produsen dan konsumen sehingga pesan mengantre dengan aman saat penerima tidak tersedia dan dikirimkan dengan andal saat mereka terhubung kembali â€” menghilangkan kerapuhan panggilan API langsung antar layanan.
Self-hosting RabbitMQ menghilangkan harga per pesan dan vendor lock-in, menjaga event bisnis sensitif tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri, dan memberi Anda kendali penuh atas konfigurasi antrean, aturan routing, dan kebijakan retensi data. UI manajemen bawaan menyediakan visibilitas real-time ke dalam alur pesan, kedalaman antrean, dan kinerja konsumen tanpa alat pemantauan eksternal.
Fitur utama RabbitMQ
Routing Pertukaran Fleksibel
Direct, topic, fanout, dan headers exchanges memungkinkan Anda merutekan pesan ke konsumen yang benar-benar membutuhkannya tanpa kode routing boilerplate.
Pengiriman Andal
Konfirmasi penerbit dan pengakuan konsumen memastikan setiap pesan diproses setidaknya sekali, dengan antrean dead-letter menangkap pesan yang gagal untuk dicoba lagi.
Manajemen UI
Dashboard berbasis browser menampilkan kedalaman antrean waktu nyata, tingkat pesan, dan kesehatan koneksi sehingga Anda dapat memantau dan memecahkan masalah tanpa akses CLI.
Dukungan Multi-Protokol
Dukungan AMQP, MQTT, dan STOMP berarti layanan apa pun, perangkat IoT, aplikasi seluler, atau microservice, dapat memublikasikan dan mengonsumsi pesan dengan library klien native.
Antrean Prioritas
Tetapkan tingkat prioritas pada pesan agar tugas mendesak diproses lebih dulu daripada pekerjaan latar belakang rutin tanpa membangun infrastruktur antrean terpisah.
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Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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