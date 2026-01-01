Deploy instan Fireshare.
Platform berbagi video dan gambar yang dihosting sendiri untuk klip game dengan tautan unik yang dapat dibagikan dan akses yang dilindungi kata sandi.
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Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.
Buat project apa saja dengan Fireshare
Fireshare adalah platform berbagi media yang di-hosting sendiri, dirancang untuk berbagi klip game, video, dan gambar melalui tautan unik yang dapat dibagikan per item. Unggah rekaman Anda sekali dan bagikan secara individual dengan teman atau secara publik â€” setiap klip mendapatkan URL-nya sendiri, dengan perlindungan kata sandi opsional untuk item yang ingin Anda jaga kerahasiaannya secara semi-pribadi.
Tidak seperti layanan video cloud, Fireshare berjalan sepenuhnya di VPS Anda sendiri tanpa batas unggah, tanpa watermark, dan tanpa akun yang diperlukan untuk penonton. Konten diatur berdasarkan game, dapat dijelajahi melalui feed publik atau pribadi, dan dapat disubscribe melalui RSS â€” memberikan audiens Anda tempat yang tepat untuk konten video Anda tanpa mengirim mereka ke platform pihak ketiga.
Fitur utama Fireshare
Tautan berbagi per klip
Setiap video dan gambar mendapatkan URL publik unik yang dapat Anda bagikan secara langsung â€“ tanpa pembuatan akun paksa atau pengalihan platform untuk penonton.
Berbagi Terlindungi Kata Sandi
Kunci klip individual atau seluruh feed Anda dengan kata sandi sehingga Anda dapat mengontrol dengan tepat siapa yang dapat melihat konten Anda.
Organisasi berbasis game
Tandai dan jelajahi konten berdasarkan judul game, menjaga klip Anda tetap terorganisir dan memudahkan penonton untuk menemukan rekaman untuk game tertentu.
Dukungan RSS Feed
Fireshare menghasilkan feed RSS agar pengikut dapat berlangganan dan mendapatkan notifikasi setiap kali Anda menerbitkan klip atau gambar baru.
Transcoding Video bawaan
Transcoding berbasis CPU memproses unggahan menjadi format yang dioptimalkan untuk web secara otomatis, sehingga klip diputar dengan lancar di browser mana pun tanpa konversi manual.
Jalankan Fireshare lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Rekomendasi lokasi server:
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Sesuai target pasar. Jangkauan global
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.
Jaminan 30 hari uang kembali
Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.
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