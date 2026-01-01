Fireshare adalah platform berbagi media yang di-hosting sendiri, dirancang untuk berbagi klip game, video, dan gambar melalui tautan unik yang dapat dibagikan per item. Unggah rekaman Anda sekali dan bagikan secara individual dengan teman atau secara publik â€” setiap klip mendapatkan URL-nya sendiri, dengan perlindungan kata sandi opsional untuk item yang ingin Anda jaga kerahasiaannya secara semi-pribadi.

Tidak seperti layanan video cloud, Fireshare berjalan sepenuhnya di VPS Anda sendiri tanpa batas unggah, tanpa watermark, dan tanpa akun yang diperlukan untuk penonton. Konten diatur berdasarkan game, dapat dijelajahi melalui feed publik atau pribadi, dan dapat disubscribe melalui RSS â€” memberikan audiens Anda tempat yang tepat untuk konten video Anda tanpa mengirim mereka ke platform pihak ketiga.