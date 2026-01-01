MariaDB adalah salah satu database relasional yang paling banyak digunakan di dunia, dibuat oleh developer asli MySQL agar tetap open source secara permanen. Database ini menawarkan kepatuhan ACID penuh, kompatibilitas MySQL, berbagai mesin penyimpanan, dan fitur enterprise seperti Galera Cluster untuk ketersediaan tinggi â€” menjadikannya fondasi yang kokoh untuk aplikasi web, platform SaaS, dan beban kerja data dalam ukuran apa pun.

Menjalankan MariaDB di VPS Anda sendiri memberi Anda resource database khusus, kontrol langsung atas konfigurasi dan tuning, serta server database bersama yang dapat diakses oleh semua aplikasi Anda â€” tanpa biaya overhead dan harga per resource dari layanan database terkelola.