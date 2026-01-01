Deploy MariaDB instan.
Database relasional open-source sebagai pengganti MySQL, dipercaya oleh jutaan deployment di seluruh dunia.
Pilih paket VPS untuk MariaDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MariaDB
MariaDB adalah salah satu database relasional yang paling banyak digunakan di dunia, dibuat oleh developer asli MySQL agar tetap open source secara permanen. Database ini menawarkan kepatuhan ACID penuh, kompatibilitas MySQL, berbagai mesin penyimpanan, dan fitur enterprise seperti Galera Cluster untuk ketersediaan tinggi â€” menjadikannya fondasi yang kokoh untuk aplikasi web, platform SaaS, dan beban kerja data dalam ukuran apa pun.
Menjalankan MariaDB di VPS Anda sendiri memberi Anda resource database khusus, kontrol langsung atas konfigurasi dan tuning, serta server database bersama yang dapat diakses oleh semua aplikasi Anda â€” tanpa biaya overhead dan harga per resource dari layanan database terkelola.
Fitur utama MariaDB
Kompatibilitas MySQL
Pengganti langsung untuk MySQL berarti aplikasi, driver, dan perkakas yang sudah ada dapat berfungsi tanpa perubahan kode.
ACID transaksi
Dukungan transaksional penuh dengan InnoDB memastikan integritas data untuk aplikasi yang tidak dapat mentolerir keadaan yang tidak konsisten.
Galera Cluster
Replikasi multi-master bawaan untuk deployment ketersediaan tinggi yang memerlukan operasi database tanpa downtime.
Beberapa Mesin Storage
Pilih dari InnoDB, Aria, ColumnStore, dan lainnya untuk mencocokkan mesin penyimpanan dengan setiap jenis beban kerja.
JSON dan Data Spasial
Tipe data JSON native dan indeks spasial mendukung model data aplikasi modern di samping data relasional tradisional.
Jalankan MariaDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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