Firefly adalah server WireGuard VPN yang efisien, memadukan kriptografi modern berkinerja tinggi dari WireGuard dengan UI web yang mudah diakses. Dengan ini, Anda bisa mengelola klien, membuat konfigurasi, dan memantau koneksi. Firefly menghilangkan kerumitan pengaturan WireGuard tradisional, sehingga Anda dapat memiliki VPN yang aman dan berjalan dalam hitungan menit, bukan jam.

Dengan menerapkan Firefly di VPS Anda sendiri, Anda akan mendapatkan IP publik khusus untuk akses VPN yang andal, bandwidth kelas enterprise tanpa pembatasan dari ISP, serta kemandirian penuh dari penyedia VPN pihak ketiga yang mungkin mencatat lalu lintas atau mengalami pemadaman tak terduga.