Deploy instan Firefly.
Server WireGuard VPN simpel dengan pengelolaan lewat web interface untuk membuat dan mengelola koneksi VPN yang aman tanpa keahlian jaringan.
Pilih paket VPS untuk Firefly
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Firefly
Firefly adalah server WireGuard VPN yang efisien, memadukan kriptografi modern berkinerja tinggi dari WireGuard dengan UI web yang mudah diakses. Dengan ini, Anda bisa mengelola klien, membuat konfigurasi, dan memantau koneksi. Firefly menghilangkan kerumitan pengaturan WireGuard tradisional, sehingga Anda dapat memiliki VPN yang aman dan berjalan dalam hitungan menit, bukan jam.
Dengan menerapkan Firefly di VPS Anda sendiri, Anda akan mendapatkan IP publik khusus untuk akses VPN yang andal, bandwidth kelas enterprise tanpa pembatasan dari ISP, serta kemandirian penuh dari penyedia VPN pihak ketiga yang mungkin mencatat lalu lintas atau mengalami pemadaman tak terduga.
Fitur utama Firefly
Pengaturan klien sekali klik
Hasilkan konfigurasi klien WireGuard dan kode QR untuk perangkat seluler langsung dari UI web â€“ tidak memerlukan pengetahuan baris perintah.
Sertifikat SSL otomatis
Firefly menyediakan sertifikat SSL gratis secara otomatis, mengamankan antarmuka manajemen tanpa konfigurasi sertifikat manual.
Klien Lintas Platform
Berfungsi dengan semua klien WireGuard resmi di iOS, Android, Windows, macOS, dan Linux â€“ hubungkan perangkat apa pun dengan satu file konfigurasi.
Monitoring real-time
Dashboard menampilkan koneksi aktif dan penggunaan bandwidth per klien sehingga Anda selalu tahu siapa yang terhubung dan berapa banyak lalu lintas yang mereka gunakan.
Tidak Perlu Sistem WireGuard
Berjalan sepenuhnya di Docker tanpa memerlukan WireGuard untuk diinstal di OS host, menyederhanakan deployment dan menjaga sistem host tetap bersih.
Jalankan Firefly lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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