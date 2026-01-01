Tiny File Manager adalah pengelola file yang ringkas dan open-source yang berjalan sepenuhnya sebagai satu file PHP, memberikan Anda antarmuka berbasis browser berfitur lengkap untuk mengelola file di server Anda tanpa klien SSH atau FTP. Ini mendukung unggah dan unduh file, salin, pindah, ganti nama, hapus, pembuatan arsip, dan editor teks bawaan â€” semuanya dapat diakses melalui UI web yang bersih dan responsif.

Self-hosting Tiny File Manager di VPS Anda menjaga file Anda tetap dalam kendali Anda dan memungkinkan Anda memberikan akses berbasis peran kepada anggota tim dengan tingkat izin yang berbeda. Jejak minimalnya berarti ia berjalan bersama aplikasi Anda yang sudah ada tanpa menambah beban sumber daya yang signifikan.