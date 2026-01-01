Instal Tiny File Manager dengan instalasi sekali klik.
Manajer file web PHP satu file yang ringan untuk mengunggah, mengunduh, dan mengatur file server dari browser mana pun.
Pilih paket VPS untuk Tiny File Manager
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Tiny File Manager
Tiny File Manager adalah pengelola file yang ringkas dan open-source yang berjalan sepenuhnya sebagai satu file PHP, memberikan Anda antarmuka berbasis browser berfitur lengkap untuk mengelola file di server Anda tanpa klien SSH atau FTP. Ini mendukung unggah dan unduh file, salin, pindah, ganti nama, hapus, pembuatan arsip, dan editor teks bawaan â€” semuanya dapat diakses melalui UI web yang bersih dan responsif.
Self-hosting Tiny File Manager di VPS Anda menjaga file Anda tetap dalam kendali Anda dan memungkinkan Anda memberikan akses berbasis peran kepada anggota tim dengan tingkat izin yang berbeda. Jejak minimalnya berarti ia berjalan bersama aplikasi Anda yang sudah ada tanpa menambah beban sumber daya yang signifikan.
Fitur utama Tiny File Manager
Operasi File Lengkap
Unggah, unduh, salin, pindahkan, ganti nama, dan hapus file dan folder langsung dari browser tanpa memerlukan akses SSH atau FTP.
Akses Multi-Pengguna
Definisikan beberapa akun pengguna dengan kata sandi masing-masing dan tingkat izin, termasuk peran hanya baca untuk akses terbatas.
Text Editor Bawaan
Edit file konfigurasi, skrip, dan kode langsung di browser dengan dukungan penyorotan sintaks, tanpa perlu editor terpisah.
Arsip Dukungan
Buat arsip ZIP dan ekstrak file terkompresi melalui antarmuka web, menyederhanakan transfer massal dan pencadangan tanpa alat baris perintah.
Pencarian File
Cari di seluruh direktori berdasarkan nama file atau konten untuk menemukan file dengan cepat tanpa perlu menjelajahi struktur folder secara manual.
Jalankan Tiny File Manager lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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