Deploy instan Colanode.
Alternatif sumber terbuka yang mengutamakan lokal untuk Slack dan Notion, menggabungkan chat, halaman, dan database dalam satu ruang kerja.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Colanode
Colanode adalah ruang kerja kolaborasi open-source terpadu yang dibangun dengan arsitektur local-first. Ini menggabungkan obrolan tim real-time, halaman teks kaya dan wiki, basis data yang dapat disesuaikan dengan tampilan tabel, kanban, dan kalender, serta manajemen file — mencakup fungsi yang sama dengan Slack dan Notion dalam satu alat yang sepenuhnya Anda kendalikan.
Setiap perubahan disimpan terlebih dahulu ke basis data SQLite lokal dan disinkronkan ke server di latar belakang, sehingga aplikasi tetap responsif pada koneksi yang tidak stabil dan terus berfungsi secara offline. Pengeditan bersamaan pada halaman dan catatan basis data digabungkan dengan CRDT yang didukung oleh Yjs, menghilangkan konflik saat rekan tim mengedit secara bersamaan. Self-hosting menjaga setiap pesan, dokumen, dan file pada infrastruktur yang Anda miliki tanpa biaya per pengguna.
Fitur utama Colanode
Sinkronisasi Prioritas Lokal
Perubahan ditulis ke database SQLite lokal terlebih dahulu dan disinkronkan di latar belakang, sehingga aplikasi tetap cepat saat offline dan pulih secara otomatis saat server terhubung kembali.
Chat tim real-time
Saluran persisten dan pesan langsung menjaga percakapan tim tetap terorganisir bersama dengan dokumen dan data proyek Anda di ruang kerja yang sama.
Halaman rich text
Editor berbasis blok untuk dokumen, wiki, dan catatan — mirip dengan Notion — dengan sematan, blok kode, dan hierarki halaman bertingkat untuk pengetahuan terstruktur.
Kustom database
Strukturkan informasi dengan bidang kustom dan beralih antara tampilan tabel, kanban, dan kalender, menggantikan kebutuhan akan pelacak proyek atau alat spreadsheet terpisah.
Pengeditan tanpa konflik
CRDTs yang didukung oleh Yjs memungkinkan banyak orang mengedit halaman atau catatan yang sama secara bersamaan tanpa menimpa perubahan atau memerlukan resolusi konflik manual.
Jalankan Colanode lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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