Colanode adalah ruang kerja kolaborasi open-source terpadu yang dibangun dengan arsitektur local-first. Ini menggabungkan obrolan tim real-time, halaman teks kaya dan wiki, basis data yang dapat disesuaikan dengan tampilan tabel, kanban, dan kalender, serta manajemen file — mencakup fungsi yang sama dengan Slack dan Notion dalam satu alat yang sepenuhnya Anda kendalikan.

Setiap perubahan disimpan terlebih dahulu ke basis data SQLite lokal dan disinkronkan ke server di latar belakang, sehingga aplikasi tetap responsif pada koneksi yang tidak stabil dan terus berfungsi secara offline. Pengeditan bersamaan pada halaman dan catatan basis data digabungkan dengan CRDT yang didukung oleh Yjs, menghilangkan konflik saat rekan tim mengedit secara bersamaan. Self-hosting menjaga setiap pesan, dokumen, dan file pada infrastruktur yang Anda miliki tanpa biaya per pengguna.