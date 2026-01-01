Pulse adalah dashboard monitoring real-time open-source yang memberikan Anda tampilan tunggal dan terpadu dari cluster Proxmox VE, instance Proxmox Backup Server, host Docker, dan workload Kubernetes Anda. Ini terus-menerus melakukan polling setiap node yang terhubung dan mengalirkan metrik CPU, memori, storage, dan jaringan ke antarmuka web yang cepat, sehingga Anda dapat mendeteksi tekanan pada virtual machine, container, atau datastore backup saat itu juga, bukan setelah terjadi pemadaman.

Karena Pulse di-host sendiri, setiap kredensial dan metrik tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa telemetri pihak ketiga dan tanpa lisensi per-node. Menjalankannya di VPS Anda sendiri menjaga dashboard tetap dapat dijangkau bahkan ketika host yang dipantau mengalami masalah, dan peringatan ambang batas yang dapat dikonfigurasi akan memberi tahu Anda melalui email, webhook, atau chat sebelum masalah kecil berubah menjadi downtime.