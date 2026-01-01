Deploy instan Pulse.
Dasbor pemantauan real-time untuk Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker, dan Kubernetes dengan peringatan dan metrik historis.
Pilih paket VPS untuk Pulse
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Pulse
Pulse adalah dashboard monitoring real-time open-source yang memberikan Anda tampilan tunggal dan terpadu dari cluster Proxmox VE, instance Proxmox Backup Server, host Docker, dan workload Kubernetes Anda. Ini terus-menerus melakukan polling setiap node yang terhubung dan mengalirkan metrik CPU, memori, storage, dan jaringan ke antarmuka web yang cepat, sehingga Anda dapat mendeteksi tekanan pada virtual machine, container, atau datastore backup saat itu juga, bukan setelah terjadi pemadaman.
Karena Pulse di-host sendiri, setiap kredensial dan metrik tetap berada di infrastruktur yang Anda kontrol, tanpa telemetri pihak ketiga dan tanpa lisensi per-node. Menjalankannya di VPS Anda sendiri menjaga dashboard tetap dapat dijangkau bahkan ketika host yang dipantau mengalami masalah, dan peringatan ambang batas yang dapat dikonfigurasi akan memberi tahu Anda melalui email, webhook, atau chat sebelum masalah kecil berubah menjadi downtime.
Fitur utama Pulse
Tampilan Proxmox Terpadu
Pantau beberapa klaster Proxmox VE dan instans Proxmox Backup Server dari satu dashboard, dengan metrik per-VM, per-container, dan per-datastore.
Metrik streaming real-time
Angka CPU, memori, disk, dan jaringan secara langsung terus diperbarui melalui WebSocket sehingga Anda melihat perubahan beban seketika saat terjadi.
Monitoring Docker dan Kubernetes
Lacak penggunaan sumber daya container dan pod bersama dengan host Proxmox Anda untuk gambaran yang konsisten di seluruh virtual machine dan container.
Peringatan ambang batas yang dapat dikonfigurasi
Atur batas pada CPU, memori, penyimpanan, atau suhu dan dapatkan notifikasi melalui email, webhook, atau chat sebelum masalah memburuk.
Polling API tanpa agen
Pulse terhubung ke Proxmox menggunakan token API, sehingga tidak ada yang perlu diinstal secara tambahan pada node yang dipantaunya.
Jalankan Pulse lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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