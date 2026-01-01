Quasarr adalah layanan Python ringan yang berpura-pura menjadi pengindeks Newznab dan klien unduhan SABnzbd, kemudian mengirimkan setiap pengambilan ke JDownloader 2 melalui API cloud My JDownloader-nya. Hasilnya adalah jembatan tanpa batas yang memungkinkan Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr, dan Magazarr mencari dan mengunduh dari hoster sekali klik tanpa pernah menyentuh Usenet atau BitTorrent yang sebenarnya.

Self-hosting Quasarr di VPS menjaga jembatan tetap online sepanjang waktu, bersama JDownloader, dan menyertakan alur dekripsi CAPTCHA bawaan untuk tautan yang dilindungi. Sponsor GitHub aktif dapat memasang SponsorsHelper untuk menyelesaikan CAPTCHA secara otomatis.