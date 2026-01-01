Deploy instan Quasarr.
Penghubung JDownloader yang menyediakan akses ke pengindeks Newznab dan klien unduhan SABnzbd untuk seluruh tumpukan media Arr.
Pilih paket VPS untuk Quasarr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Quasarr
Quasarr adalah layanan Python ringan yang berpura-pura menjadi pengindeks Newznab dan klien unduhan SABnzbd, kemudian mengirimkan setiap pengambilan ke JDownloader 2 melalui API cloud My JDownloader-nya. Hasilnya adalah jembatan tanpa batas yang memungkinkan Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr, dan Magazarr mencari dan mengunduh dari hoster sekali klik tanpa pernah menyentuh Usenet atau BitTorrent yang sebenarnya.
Self-hosting Quasarr di VPS menjaga jembatan tetap online sepanjang waktu, bersama JDownloader, dan menyertakan alur dekripsi CAPTCHA bawaan untuk tautan yang dilindungi. Sponsor GitHub aktif dapat memasang SponsorsHelper untuk menyelesaikan CAPTCHA secara otomatis.
Fitur utama Quasarr
JDownloader jembatan
Meneruskan setiap unduhan dari Radarr, Sonarr, Lidarr, dan Magazarr langsung ke JDownloader 2 melalui My JDownloader cloud API.
Newznab indexer
Quasarr menyediakan endpoint pencarian yang kompatibel dengan Newznab sehingga Arr stack dapat menemukan rilis di hoster sekali klik yang didukung menggunakan ID IMDb atau kueri teks.
Emulasi klien SABnzbd
Berfungsi sebagai klien unduhan SABnzbd sehingga Radarr, Sonarr, dan Lidarr dapat mengantrekan, memantau, dan mengimpor unduhan yang sudah selesai tanpa perubahan apa pun pada alur kerja mereka.
Dekripsi CAPTCHA
Dekripsi tautan bawaan menangani rilis yang dilindungi CAPTCHA, dengan skrip Tampermonkey opsional dan integrasi SponsorsHelper untuk penyelesaian otomatis.
Kategori dan kontrol pencerminan
Daftar putih per kategori untuk nama host dan mirror unduhan menjaga pustaka Anda pada sumber yang Anda percaya tanpa mengubah konfigurasi Arr.
Notifikasi dan Autentikasi
Notifikasi Discord dan Telegram opsional ditambah autentikasi berbasis formulir atau HTTP Basic melindungi UI web dan membuat Anda tetap terinformasi.
Jalankan Quasarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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