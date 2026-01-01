Deploy Outline dalam sekali klik instalasi.
Basis pengetahuan dan wiki open-source modern untuk tim, dengan kolaborasi real-time, pencarian canggih, dan pengeditan Markdown yang menarik.
Pilih paket VPS untuk Outline
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Outline
Outline adalah basis pengetahuan kolaboratif yang cepat, dirancang untuk tim yang menghargai desain indah dan pengeditan real-time yang mulus. Dibangun di sekitar editor Markdown dengan slash command, hierarki dokumen bertingkat, dan organisasi berbasis koleksi, ini memberikan tim engineering, produk, dan operasional ruang kerja terstruktur untuk dokumentasi yang fungsional dan menarik secara visual. Histori versi, izin terperinci, dan dukungan untuk berbagai provider SSO menjadikannya cocok untuk organisasi dari berbagai ukuran.
Self-hosting Outline di VPS Anda sendiri berarti tidak ada batasan harga per pengguna â€” anggota tim tak terbatas dengan biaya infrastruktur tetap. Dokumentasi dan kekayaan intelektual Anda tetap di bawah kendali Anda tanpa akses data pihak ketiga, sementara PostgreSQL dan Redis berjalan secara lokal untuk performa optimal tanpa ketergantungan layanan eksternal.
Fitur utama Outline
Kolaborasi Real-Time
Beberapa anggota tim dapat mengedit dokumen yang sama secara bersamaan dengan komentar dan saran langsung, menjadikan sprint dokumentasi dan siklus peninjauan berjalan lancar.
Pencarian teks lengkap canggih
Cari secara instan di semua dokumen dan koleksi, dengan hasil yang diurutkan berdasarkan relevansi sehingga informasi yang tepat muncul dalam hitungan detik, bukan menit pencarian.
Otentikasi fleksibel
Terintegrasi dengan Google, Slack, Azure AD, GitHub, dan penyedia OIDC kustom, memungkinkan tim untuk masuk dengan kredensial yang sudah ada tanpa mengelola akun terpisah.
Histori Versi
Setiap perubahan dokumen dilacak dengan tampilan diff dan pemulihan penuh, memberikan tim jaring pengaman untuk pengeditan yang tidak disengaja dan jejak audit untuk kepatuhan.
Organisasi Koleksi
Atur dokumen ke dalam hierarki bertingkat dan koleksi dengan kontrol berbagi publik, tim, atau pribadi yang terperinci yang sesuai dengan struktur tim apa pun.
Jalankan Outline lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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