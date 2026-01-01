Outline adalah basis pengetahuan kolaboratif yang cepat, dirancang untuk tim yang menghargai desain indah dan pengeditan real-time yang mulus. Dibangun di sekitar editor Markdown dengan slash command, hierarki dokumen bertingkat, dan organisasi berbasis koleksi, ini memberikan tim engineering, produk, dan operasional ruang kerja terstruktur untuk dokumentasi yang fungsional dan menarik secara visual. Histori versi, izin terperinci, dan dukungan untuk berbagai provider SSO menjadikannya cocok untuk organisasi dari berbagai ukuran.

Self-hosting Outline di VPS Anda sendiri berarti tidak ada batasan harga per pengguna â€” anggota tim tak terbatas dengan biaya infrastruktur tetap. Dokumentasi dan kekayaan intelektual Anda tetap di bawah kendali Anda tanpa akses data pihak ketiga, sementara PostgreSQL dan Redis berjalan secara lokal untuk performa optimal tanpa ketergantungan layanan eksternal.