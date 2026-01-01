changedetection.io adalah platform pemantauan situs web yang dihosting sendiri yang mendeteksi dan memberi tahu Anda tentang perubahan pada halaman web apa pun — mulai dari pembaruan konten dan fluktuasi harga hingga pengisian ulang stok dan amandemen peraturan. Ini melampaui pemeriksaan uptime sederhana dengan memungkinkan Anda menargetkan elemen halaman tertentu dengan CSS selectors, XPath, JSONPath, atau pemilihan visual, dan menggunakan browser Playwright Chrome terintegrasi untuk memantau halaman yang dirender JavaScript dan situs yang memerlukan login.

Penghostingan mandiri menjaga target pemantauan, intelijen kompetitif, dan data notifikasi Anda sepenuhnya pribadi, tanpa biaya per halaman atau per pemeriksaan terlepas dari berapa banyak situs atau seberapa sering Anda memantaunya.