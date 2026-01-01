Deploy instan changedetection.io.
Alat pemantau perubahan website yang di-host sendiri yang memberi tahu Anda ketika konten, harga, atau elemen halaman diperbarui.
Pilih paket VPS untuk changedetection.io
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan changedetection.io
changedetection.io adalah platform pemantauan situs web yang dihosting sendiri yang mendeteksi dan memberi tahu Anda tentang perubahan pada halaman web apa pun — mulai dari pembaruan konten dan fluktuasi harga hingga pengisian ulang stok dan amandemen peraturan. Ini melampaui pemeriksaan uptime sederhana dengan memungkinkan Anda menargetkan elemen halaman tertentu dengan CSS selectors, XPath, JSONPath, atau pemilihan visual, dan menggunakan browser Playwright Chrome terintegrasi untuk memantau halaman yang dirender JavaScript dan situs yang memerlukan login.
Penghostingan mandiri menjaga target pemantauan, intelijen kompetitif, dan data notifikasi Anda sepenuhnya pribadi, tanpa biaya per halaman atau per pemeriksaan terlepas dari berapa banyak situs atau seberapa sering Anda memantaunya.
Fitur utama changedetection.io
Dukungan halaman JavaScript
Browser Playwright terintegrasi merender aplikasi satu halaman dinamis dan menangani alur login yang tidak dapat dijangkau oleh alat pemantauan HTTP dasar.
Penargetan Elemen Presisi
CSS selectors, XPath, JSONPath, dan seleksi visual memungkinkan Anda memantau dengan tepat konten yang penting daripada seluruh halaman.
Peringatan Harga dan Stok Ulang
Atur ambang batas harga dan pemicu kata kunci sehingga Anda hanya akan mendapatkan notifikasi ketika sebuah produk turun di bawah harga target Anda atau kembali tersedia.
70+ Notification channel
Kirim notifikasi ke Discord, Slack, Telegram, email, webhook, dan puluhan layanan lainnya melalui pustaka Apprise tanpa konfigurasi tambahan.
Riwayat Perubahan dengan Tampilan Perbedaan
Setiap perubahan yang terdeteksi disimpan dan disorot secara visual, sehingga Anda dapat meninjau dengan tepat apa yang berubah dan kapan tanpa harus mengunjungi kembali halaman aslinya.
Jalankan changedetection.io lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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