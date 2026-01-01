Mage AI adalah platform data pipeline generasi berikutnya yang menggabungkan lingkungan pengembangan bergaya notebook dengan orkestrasi tingkat produksi. Insinyur dan analis data membangun pipeline ETL menggunakan Python, SQL, atau R dalam editor interaktif, mengujinya secara bertahap, kemudian menjadwalkan dan memantaunya dalam skala besar. Integrasi dengan PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3, serta puluhan sumber dan tujuan lainnya mencakup sebagian besar konfigurasi data stack.

Self-hosting Mage AI di VPS Anda menjaga data produksi sensitif tetap berada dalam infrastruktur Anda sendiri, menghilangkan biaya cloud per-eksekusi, dan memberikan tim lingkungan pipeline khusus yang dapat diskalakan sesuai dengan beban kerja mereka tanpa batasan vendor.