Deploy instan Appsmith.
Platform low-code sumber terbuka untuk membangun tool internal, panel admin, dan dashboard dengan kecepatan drag-and-drop.
Pilih paket VPS untuk Appsmith
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Appsmith
Appsmith adalah platform low-code open-source terkemuka yang memungkinkan developer membangun tool internal kustom, panel admin, dan dashboard dalam hitungan jam, bukan minggu. Library widget drag-and-drop, konektor native untuk 25+ database, dan dukungan JavaScript penuh untuk logika bisnis berarti Anda dapat meluncurkan aplikasi yang berfungsi tanpa membangun frontend dari awal atau menunggu siklus rekayasa.
Self-hosting Appsmith di VPS Anda menjaga kredensial database, kunci API, dan data bisnis sensitif sepenuhnya dalam infrastruktur Anda. Tidak ada biaya per pengguna, tidak ada data yang meninggalkan network Anda, dan kontrol penuh atas kebijakan akses, strategi backup, serta scaling seiring pertumbuhan portofolio tool internal Anda.
Fitur utama Appsmith
Pembangun Visual Drag-and-Drop
Merakit antarmuka dari 45+ widget siap pakai termasuk tabel, bagan, formulir, dan peta, sehingga para developer dapat membuat tool internal yang rapi tanpa menulis kode frontend.
25+ Konektor Database
Hubungkan secara native ke PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch, dan lainnya, ditambah API REST atau GraphQL apa pun, memberi Anda akses langsung ke seluruh data stack Anda dari satu platform.
JavaScript Logika Bisnis
Tulis JavaScript kustom bersama komponen visual untuk menangani transformasi data yang kompleks, logika kondisional, dan alur kerja multi-langkah yang tidak dapat diekspresikan oleh alat tanpa kode.
Kontrol Versi Berbasis Git
Melacak perubahan pada kode aplikasi di Git, memungkinkan tinjauan kode, pengembalian, dan alur kerja pengembangan kolaboratif yang menerapkan disiplin rekayasa perangkat lunak pada alat internal.
Kontrol Akses Berbasis Peran
Berikan izin terperinci di tingkat aplikasi, halaman, dan widget agar orang yang tepat dapat melihat atau mengedit setiap alat tanpa mengekspos operasi sensitif ke seluruh organisasi.
Jalankan Appsmith lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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