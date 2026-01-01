Appsmith adalah platform low-code open-source terkemuka yang memungkinkan developer membangun tool internal kustom, panel admin, dan dashboard dalam hitungan jam, bukan minggu. Library widget drag-and-drop, konektor native untuk 25+ database, dan dukungan JavaScript penuh untuk logika bisnis berarti Anda dapat meluncurkan aplikasi yang berfungsi tanpa membangun frontend dari awal atau menunggu siklus rekayasa.

Self-hosting Appsmith di VPS Anda menjaga kredensial database, kunci API, dan data bisnis sensitif sepenuhnya dalam infrastruktur Anda. Tidak ada biaya per pengguna, tidak ada data yang meninggalkan network Anda, dan kontrol penuh atas kebijakan akses, strategi backup, serta scaling seiring pertumbuhan portofolio tool internal Anda.