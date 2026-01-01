Foundry Virtual Tabletop adalah platform terkemuka yang bersifat komersial namun di-hosting sendiri untuk menjalankan game role-playing meja secara online. Dibangun di atas mesin JavaScript modular dengan dukungan mendalam untuk Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu, dan lusinan sistem lainnya melalui modul komunitas, platform ini menghadirkan pencahayaan dinamis tingkat profesional, garis pandang, token animasi, otomatisasi lemparan dadu, dan bahasa makro yang ekstensif untuk mekanisme game kustom.

Hosting Foundry sendiri di VPS Anda menjaga setiap kampanye, lembar karakter, dan peta pertempuran di bawah kendali langsung Anda â€” tanpa biaya SaaS per sesi, tanpa biaya cloud bulanan, dan tanpa akses pihak ketiga ke data game pemain Anda. Lisensi Foundry berbayar diperlukan dan dibeli sekali dari foundryvtt.com.