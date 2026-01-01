Deploy Foundry VTT instan.
Platform virtual tabletop terkemuka untuk menjalankan sesi RPG meja secara online dengan peta, lembar karakter, otomatisasi, dan integrasi suara/video.
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Foundry Virtual Tabletop adalah platform terkemuka yang bersifat komersial namun di-hosting sendiri untuk menjalankan game role-playing meja secara online. Dibangun di atas mesin JavaScript modular dengan dukungan mendalam untuk Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu, dan lusinan sistem lainnya melalui modul komunitas, platform ini menghadirkan pencahayaan dinamis tingkat profesional, garis pandang, token animasi, otomatisasi lemparan dadu, dan bahasa makro yang ekstensif untuk mekanisme game kustom.
Hosting Foundry sendiri di VPS Anda menjaga setiap kampanye, lembar karakter, dan peta pertempuran di bawah kendali langsung Anda â€” tanpa biaya SaaS per sesi, tanpa biaya cloud bulanan, dan tanpa akses pihak ketiga ke data game pemain Anda. Lisensi Foundry berbayar diperlukan dan dibeli sekali dari foundryvtt.com.
Fitur utama Foundry VTT
Pencahayaan dan penglihatan dinamis
Kabut perang berbasis ubin, perhitungan garis pandang, sumber cahaya dinamis, dan visi per-token memberikan pemain pengalaman menjelajahi dungeon berkualitas film.
Sistem dan marketplace modul
Dukungan bawaan untuk D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, dan 100+ sistem lainnya melalui modul komunitas dan paket konten.
Dice automation
Penggulir dadu bawaan dengan integrasi obrolan, parser formula, dan aturan per sistem yang mengotomatiskan lemparan serangan, kerusakan, lemparan penyelamat, dan pemeriksaan keterampilan.
Obrolan suara dan video
Saluran suara dan video WebRTC opsional berjalan langsung di Foundry sehingga grup tidak memerlukan Discord, Zoom, atau alat eksternal lainnya.
Makro dan JavaScript
Sistem makro lengkap dengan akses JavaScript ke status permainan memungkinkan master permainan mengotomatiskan mekanisme kompleks, membuat tombol kustom, dan menciptakan adegan dinamis.
Kampanye berkelanjutan
Dunia, karakter, jurnal, adegan, dan data pemain tetap ada di seluruh sesi dan bertahan dari pembaruan kontainer melalui satu volume bernama.
Jalankan Foundry VTT lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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