Deploy Mixpost instan
Platform penjadwalan dan manajemen media sosial yang dihosting sendiri, dibangun sebagai alternatif untuk Buffer, Hootsuite, dan penjadwal komersial lainnya.
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Buat project apa saja dengan Mixpost
Mixpost adalah platform penjadwalan dan manajemen media sosial self-hosted yang dibangun sebagai alternatif gratis untuk Buffer, Hootsuite, dan penjadwal media sosial komersial lainnya. Ini memungkinkan agensi, pemasar, dan kreator individu untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mempublikasikan konten di berbagai jejaring sosial dari satu kalender tanpa biaya per akun, batasan postingan, atau kuota analitik. UI web yang bersih menyediakan penjadwalan konten visual, pustaka media, template postingan, dan rendering pratinjau per platform.
Self-hosting Mixpost di VPS Anda menjaga setiap postingan, antrean terjadwal, event analitik, dan akun sosial yang terhubung tetap berada di dalam infrastruktur Anda daripada melewati SaaS pihak ketiga yang dapat mengubah harga atau memberlakukan batasan kecepatan API.
Fitur utama Mixpost
Penjadwalan multi-platform
Jadwalkan postingan ke Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, dan lainnya dari kalender terpadu dengan pratinjau dan penyesuaian per platform.
Drag-and-drop kalender
Kalender konten visual dengan penjadwalan ulang drag-and-drop, kategori berkode warna, dan operasi massal untuk mengatur kampanye selama beberapa minggu.
Galeri media
Perpustakaan media bawaan dengan unggahan gambar dan video, deteksi format otomatis, dan aset yang dapat digunakan kembali di seluruh postingan dan template.
Beberapa ruang kerja
Atur akun dan kampanye ke dalam ruang kerja terpisah dengan izin pengguna per ruang kerja â€“ cocok untuk agensi yang mengelola banyak klien.
Alur kerja persetujuan
Antrean persetujuan opsional memungkinkan anggota tim membuat draf postingan untuk ditinjau sebelum dijadwalkan atau dipublikasikan, mendukung alur kerja klien agensi.
REST API
Full REST API memungkinkan integrasi dengan alat eksternal â€“ generator konten, dashboard analitik, atau formulir pendaftaran kustom yang memasukkan data ke antrean.
Jalankan Mixpost lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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