Mixpost adalah platform penjadwalan dan manajemen media sosial self-hosted yang dibangun sebagai alternatif gratis untuk Buffer, Hootsuite, dan penjadwal media sosial komersial lainnya. Ini memungkinkan agensi, pemasar, dan kreator individu untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mempublikasikan konten di berbagai jejaring sosial dari satu kalender tanpa biaya per akun, batasan postingan, atau kuota analitik. UI web yang bersih menyediakan penjadwalan konten visual, pustaka media, template postingan, dan rendering pratinjau per platform.

Self-hosting Mixpost di VPS Anda menjaga setiap postingan, antrean terjadwal, event analitik, dan akun sosial yang terhubung tetap berada di dalam infrastruktur Anda daripada melewati SaaS pihak ketiga yang dapat mengubah harga atau memberlakukan batasan kecepatan API.