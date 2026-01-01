Diskon Mixpost hingga 69%

Deploy Mixpost instan

Platform penjadwalan dan manajemen media sosial yang dihosting sendiri, dibangun sebagai alternatif untuk Buffer, Hootsuite, dan penjadwal komersial lainnya.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Pilih paket VPS untuk Mixpost

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Mixpost

Mixpost adalah platform penjadwalan dan manajemen media sosial self-hosted yang dibangun sebagai alternatif gratis untuk Buffer, Hootsuite, dan penjadwal media sosial komersial lainnya. Ini memungkinkan agensi, pemasar, dan kreator individu untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mempublikasikan konten di berbagai jejaring sosial dari satu kalender tanpa biaya per akun, batasan postingan, atau kuota analitik. UI web yang bersih menyediakan penjadwalan konten visual, pustaka media, template postingan, dan rendering pratinjau per platform.

Self-hosting Mixpost di VPS Anda menjaga setiap postingan, antrean terjadwal, event analitik, dan akun sosial yang terhubung tetap berada di dalam infrastruktur Anda daripada melewati SaaS pihak ketiga yang dapat mengubah harga atau memberlakukan batasan kecepatan API.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Mixpost

Penjadwalan multi-platform

Jadwalkan postingan ke Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, dan lainnya dari kalender terpadu dengan pratinjau dan penyesuaian per platform.

Drag-and-drop kalender

Kalender konten visual dengan penjadwalan ulang drag-and-drop, kategori berkode warna, dan operasi massal untuk mengatur kampanye selama beberapa minggu.

Galeri media

Perpustakaan media bawaan dengan unggahan gambar dan video, deteksi format otomatis, dan aset yang dapat digunakan kembali di seluruh postingan dan template.

Beberapa ruang kerja

Atur akun dan kampanye ke dalam ruang kerja terpisah dengan izin pengguna per ruang kerja â€“ cocok untuk agensi yang mengelola banyak klien.

Alur kerja persetujuan

Antrean persetujuan opsional memungkinkan anggota tim membuat draf postingan untuk ditinjau sebelum dijadwalkan atau dipublikasikan, mendukung alur kerja klien agensi.

REST API

Full REST API memungkinkan integrasi dengan alat eksternal â€“ generator konten, dashboard analitik, atau formulir pendaftaran kustom yang memasukkan data ke antrean.

Jalankan Mixpost lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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