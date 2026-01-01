Deploy instan RosarioSIS.
Sistem informasi siswa sumber terbuka untuk mengelola nilai, jadwal, kehadiran, tagihan, dan layanan makanan.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan RosarioSIS
RosarioSIS adalah Sistem Informasi Siswa sumber terbuka dan gratis yang dibangun untuk sekolah, distrik sekolah, dan pusat pelatihan yang perlu mengelola seluruh siklus hidup siswa di satu tempat. Ini mencakup penerimaan, penjadwalan, pelaporan nilai, kehadiran, disiplin, penagihan, layanan makanan, dan lebih dari selusin modul lainnya â€” semuanya dapat diakses dari antarmuka web responsif yang berfungsi di ponsel, tablet, dan desktop.
Self-hosting RosarioSIS di VPS Anda menjaga catatan siswa yang sensitif, nilai, dan data keuangan di bawah kendali langsung Anda, tanpa biaya per siswa atau penguncian vendor cloud. Penyebaran ini mencakup PostgreSQL dan telah dikonfigurasi sebelumnya dengan label Traefik untuk perutean HTTPS otomatis.
Fitur utama RosarioSIS
Nilai dan rapor
Lacak tugas, perhitungan nilai berbobot, periode penilaian, dan hasilkan rapor serta transkrip yang dapat dicetak langsung dari sistem.
Pelacakan kehadiran
Catat kehadiran harian dan per mata pelajaran dengan kode khusus, lalu jalankan laporan ketidakhadiran dan beri tahu orang tua secara otomatis melalui email.
Penjadwalan dan rotasi
Buat jadwal induk, kelola permintaan kursus, dan tugaskan siswa ke kelas dengan deteksi konflik serta kendala ruangan dan guru.
Penagihan dan layanan makanan
Kelola biaya pendidikan, faktur, pembayaran, dan paket makan kantin dengan saldo akun per siswa serta laporan yang dapat dicetak.
Portal orang tua dan siswa
Berikan keluarga login mereka sendiri untuk melihat nilai, jadwal, kehadiran, dan tugas tanpa mengungkapkan alur kerja staf back-office.
Multibahasa dan modular
Tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, dan lainnya, dengan plugin opsional untuk penilaian online, transkrip, dan pembuat laporan kustom.
Jalankan RosarioSIS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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