RosarioSIS adalah Sistem Informasi Siswa sumber terbuka dan gratis yang dibangun untuk sekolah, distrik sekolah, dan pusat pelatihan yang perlu mengelola seluruh siklus hidup siswa di satu tempat. Ini mencakup penerimaan, penjadwalan, pelaporan nilai, kehadiran, disiplin, penagihan, layanan makanan, dan lebih dari selusin modul lainnya â€” semuanya dapat diakses dari antarmuka web responsif yang berfungsi di ponsel, tablet, dan desktop.

Self-hosting RosarioSIS di VPS Anda menjaga catatan siswa yang sensitif, nilai, dan data keuangan di bawah kendali langsung Anda, tanpa biaya per siswa atau penguncian vendor cloud. Penyebaran ini mencakup PostgreSQL dan telah dikonfigurasi sebelumnya dengan label Traefik untuk perutean HTTPS otomatis.