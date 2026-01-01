Deploy instan Dockge.
UI reaktif yang di-hosting sendiri untuk mengelola tumpukan Docker Compose tanpa menyentuh baris perintah.
Pilih paket VPS untuk Dockge
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Dockge
Dockge adalah manajer tumpukan Docker Compose yang terfokus dan dikelola sendiri, dibuat oleh kreator Uptime Kuma. Alih-alih mencoba mengelola setiap primitif Docker, ia melakukan satu hal dengan baik: memungkinkan Anda membuat, mengedit, memulai, menghentikan, dan menghapus tumpukan Compose melalui antarmuka web yang cepat dan reaktif. Editor YAML bawaan memiliki fitur penyorotan sintaks dan validasi waktu nyata, dan Anda dapat mengonversi perintah docker run yang ada ke format Compose dalam hitungan detik.
Menyimpan tumpukan sebagai file biasa di disk berarti Dockge cocok secara alami ke dalam alur kerja pencadangan atau kontrol versi apa pun. Pengelolaan sendiri menjaga konfigurasi infrastruktur Anda tetap pribadi dan memberi Anda antarmuka manajemen yang persisten yang selalu tersedia, bahkan saat Anda jauh dari terminal.
Fitur utama Dockge
Editor YAML interaktif
Penyorotan sintaks dan validasi langsung memudahkan untuk menulis dan memperbarui file Compose langsung di browser.
Streaming log real-time
Log container mengalir secara langsung di UI sehingga Anda dapat memantau startup, error, dan output tanpa membuka terminal.
docker run converter
Tempelkan perintah docker run apa pun dan Dockge akan mengubahnya menjadi docker-compose.yaml yang siap digunakan secara otomatis.
Penyimpanan stack berbasis file
Semua file Compose disimpan sebagai file biasa di disk, membuat backup dan kontrol versi menjadi mudah.
Ringan
Konsumsi sumber daya minimal menyisakan CPU dan memori yang tersedia untuk aplikasi yang sebenarnya Anda kelola.
Jalankan Dockge lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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