Dockge adalah manajer tumpukan Docker Compose yang terfokus dan dikelola sendiri, dibuat oleh kreator Uptime Kuma. Alih-alih mencoba mengelola setiap primitif Docker, ia melakukan satu hal dengan baik: memungkinkan Anda membuat, mengedit, memulai, menghentikan, dan menghapus tumpukan Compose melalui antarmuka web yang cepat dan reaktif. Editor YAML bawaan memiliki fitur penyorotan sintaks dan validasi waktu nyata, dan Anda dapat mengonversi perintah docker run yang ada ke format Compose dalam hitungan detik.

Menyimpan tumpukan sebagai file biasa di disk berarti Dockge cocok secara alami ke dalam alur kerja pencadangan atau kontrol versi apa pun. Pengelolaan sendiri menjaga konfigurasi infrastruktur Anda tetap pribadi dan memberi Anda antarmuka manajemen yang persisten yang selalu tersedia, bahkan saat Anda jauh dari terminal.