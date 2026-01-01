LavinMQ adalah broker pesan ringan dan berkinerja tinggi yang dibangun di sekitar protokol AMQP 0-9-1. Dirancang dengan mempertimbangkan throughput, LavinMQ memiliki benchmark hingga satu juta pesan per detik sambil mempertahankan penggunaan memori dan CPU yang rendah â€“ menjadikannya pilihan ideal bagi tim yang membutuhkan pengiriman pesan yang andal tanpa beban infrastruktur yang berat.

Self-hosting LavinMQ di VPS Anda memberi Anda kendali penuh atas infrastruktur pesan Anda. LavinMQ mendukung direct, topic, fanout, dan tipe exchange lanjutan, bersama dengan clustering, federation, stream queues, MQTT, dan Prometheus monitoring â€“ semua yang dibutuhkan untuk pipeline pesan tingkat produksi.