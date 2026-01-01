Deploy LavinMQ instan.
Broker pesan AMQP kinerja tinggi yang mengirimkan hingga satu juta pesan per detik dengan UI manajemen web bawaan.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LavinMQ
LavinMQ adalah broker pesan ringan dan berkinerja tinggi yang dibangun di sekitar protokol AMQP 0-9-1. Dirancang dengan mempertimbangkan throughput, LavinMQ memiliki benchmark hingga satu juta pesan per detik sambil mempertahankan penggunaan memori dan CPU yang rendah â€“ menjadikannya pilihan ideal bagi tim yang membutuhkan pengiriman pesan yang andal tanpa beban infrastruktur yang berat.
Self-hosting LavinMQ di VPS Anda memberi Anda kendali penuh atas infrastruktur pesan Anda. LavinMQ mendukung direct, topic, fanout, dan tipe exchange lanjutan, bersama dengan clustering, federation, stream queues, MQTT, dan Prometheus monitoring â€“ semua yang dibutuhkan untuk pipeline pesan tingkat produksi.
Fitur utama LavinMQ
Throughput Tinggi
Diuji dengan benchmark hingga satu juta pesan per detik, LavinMQ menghadirkan performa luar biasa untuk beban kerja pesan yang menuntut.
Dukungan AMQP dan MQTT
Secara bawaan mendukung protokol AMQP 0-9-1 dan MQTT, sehingga kompatibel dengan berbagai macam klien dan pustaka pesan.
Web manajemen UI (User Interface)
Antarmuka manajemen bawaan memungkinkan Anda memantau antrean, pertukaran, koneksi, dan laju pesan dari browser mana pun.
Tipe Pertukaran Tingkat Lanjut
Mendukung pertukaran pesan direct, topic, fanout, consistent hash, dead letter, dan delayed message untuk logika perutean yang fleksibel.
Klastering dan Federasi
Skalakan secara horizontal dengan dukungan klastering dan federasi bawaan untuk penerapan terdistribusi dan ketersediaan tinggi.
Prometheus Integrasi
Mengekspos metrik untuk scraping Prometheus, memungkinkan integrasi mulus dengan dashboard Grafana dan pipeline peringatan.
Jalankan LavinMQ lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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