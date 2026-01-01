Wealthfolio adalah pelacak investasi sumber terbuka yang mengutamakan privasi, yang menggabungkan aset dari berbagai broker dan bank ke dalam satu dasbor. Melacak kinerja portofolio, kekayaan bersih, dividen, dan pendapatan, serta membandingkan keuntungan Anda dengan indeks seperti S&P 500 â€” semuanya tanpa mengirimkan data keuangan Anda ke cloud pihak ketiga.

Menghosting sendiri Wealthfolio di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas catatan keuangan Anda. Aplikasi ini menyimpan semuanya dalam database SQLite lokal, membuat pencadangan menjadi mudah dan menghilangkan biaya langganan. Dengan dukungan untuk impor CSV, simulasi Monte Carlo untuk perencanaan pensiun, dan rekomendasi penyeimbangan ulang portofolio bawaan, ini mencakup spektrum penuh manajemen investasi pribadi.