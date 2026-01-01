Deploy instan Wealthfolio
Pelacak investasi pribadi open-source untuk portofolio, kekayaan bersih, dan analitik kinerja keuangan.
Pilih paket VPS untuk Wealthfolio
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Wealthfolio
Wealthfolio adalah pelacak investasi sumber terbuka yang mengutamakan privasi, yang menggabungkan aset dari berbagai broker dan bank ke dalam satu dasbor. Melacak kinerja portofolio, kekayaan bersih, dividen, dan pendapatan, serta membandingkan keuntungan Anda dengan indeks seperti S&P 500 â€” semuanya tanpa mengirimkan data keuangan Anda ke cloud pihak ketiga.
Menghosting sendiri Wealthfolio di VPS Anda sendiri memberi Anda kendali penuh atas catatan keuangan Anda. Aplikasi ini menyimpan semuanya dalam database SQLite lokal, membuat pencadangan menjadi mudah dan menghilangkan biaya langganan. Dengan dukungan untuk impor CSV, simulasi Monte Carlo untuk perencanaan pensiun, dan rekomendasi penyeimbangan ulang portofolio bawaan, ini mencakup spektrum penuh manajemen investasi pribadi.
Fitur utama Wealthfolio
Konsolidasi multi-broker
Menggabungkan kepemilikan dari berbagai broker dan rekening bank ke dalam satu dasbor terpadu, dengan dukungan impor CSV untuk kemudahan memulai.
Analisis performa portofolio
Bandingkan kinerja akun dengan indeks utama seperti S&P 500 dan lacak pengembalian tertimbang waktu di seluruh riwayat investasi Anda.
Pelacakan kekayaan bersih
Pantau semua aset dan liabilitas Anda secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan terbaru tentang posisi keuangan total Anda dari waktu ke waktu.
Dividen dan pemantauan pendapatan
Lacak secara otomatis pembayaran dividen dan pendapatan bunga di seluruh kepemilikan, memberi Anda gambaran yang jelas tentang aliran pendapatan pasif Anda.
Alat perencanaan pensiun
Jalankan simulasi Monte Carlo dan proyeksi FIRE untuk menguji ketahanan strategi tabungan Anda dan memperkirakan kapan Anda dapat mencapai kemandirian finansial.
Penyeimbangan kembali portofolio
Tetapkan persentase alokasi aset target dan terima rekomendasi penyeimbangan kembali yang menjaga portofolio Anda selaras dengan strategi investasi Anda.
Jalankan Wealthfolio lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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