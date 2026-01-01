Eclipse Kura adalah kerangka kerja berbasis Java dan OSGi yang mengubah mesin Linux menjadi gateway edge IoT terkelola. Ini mengabstraksi pekerjaan tingkat rendah seperti polling protokol industri, menormalisasi payload, melakukan buffering data offline, dan memublikasikan telemetri ke broker cloud, sehingga integrator dapat fokus pada pengkabelan aset dan penulisan logika bisnis alih-alih pekerjaan instalasi.

Menjalankan Kura di VPS memberikan integrator industri, OEM, dan konsultan IoT lingkungan staging yang dapat direproduksi untuk konfigurasi gateway sebelum dikirim ke perangkat keras fisik. Konsol administrasi berbasis browser mengekspos setiap wire graph, driver, dan konektor cloud dari jarak jauh, sehingga Anda dapat membuat prototipe terhadap PLC dan broker MQTT sungguhan tanpa menyediakan perangkat edge khusus.