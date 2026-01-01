Deploy Eclipse Kura dengan instalasi sekali klik.
Framework edge IoT Java/OSGi sumber terbuka untuk gateway lapangan dengan konektivitas Modbus, OPC-UA, BACnet, dan MQTT bawaan.
Pilih paket VPS untuk Eclipse Kura
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Eclipse Kura
Eclipse Kura adalah kerangka kerja berbasis Java dan OSGi yang mengubah mesin Linux menjadi gateway edge IoT terkelola. Ini mengabstraksi pekerjaan tingkat rendah seperti polling protokol industri, menormalisasi payload, melakukan buffering data offline, dan memublikasikan telemetri ke broker cloud, sehingga integrator dapat fokus pada pengkabelan aset dan penulisan logika bisnis alih-alih pekerjaan instalasi.
Menjalankan Kura di VPS memberikan integrator industri, OEM, dan konsultan IoT lingkungan staging yang dapat direproduksi untuk konfigurasi gateway sebelum dikirim ke perangkat keras fisik. Konsol administrasi berbasis browser mengekspos setiap wire graph, driver, dan konektor cloud dari jarak jauh, sehingga Anda dapat membuat prototipe terhadap PLC dan broker MQTT sungguhan tanpa menyediakan perangkat edge khusus.
Fitur utama Eclipse Kura
Driver protokol bidang
Driver bawaan untuk Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7, dan CAN bus memungkinkan Anda melakukan polling PLC dan sensor tanpa menulis kode kustom.
Grafik kawat visual
Memetakan driver, aset, filter, dan penerbit cloud sebagai grafik aliran data visual langsung di konsol administrasi berbasis browser.
Konektor cloud
Publikasikan telemetri ke Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, atau broker MQTT apa pun dengan buffering offline dan pengiriman store-and-forward.
OSGi runtime
Melakukan hot-deploy bundel yang ditandatangani dan paket driver secara nirkabel untuk memperluas perilaku gateway tanpa memulai ulang framework.
Orkestrasi Container
Kelola kontainer beban kerja di gateway dari UI admin yang sama, menggabungkan orkestrasi edge dengan aliran data Kura tradisional.
Administrasi jarak jauh
Konfigurasikan setiap snapshot, driver, dan kebijakan keamanan dari konsol web sehingga armada gateway dapat dikakonfigurasi ulang dari satu tempat.
Jalankan Eclipse Kura lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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