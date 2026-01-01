Deploy Euro-Office DocumentServer dalam sekali klik
Solusi office suite self-hosted asal Eropa untuk mengedit dokumen, spreadsheet, dan presentasi bersama secara real-time dari browser.
Pilih paket VPS untuk Euro-Office DocumentServer
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer adalah office suite online dan open-source berbasis browser yang mendukung editing dan kolaborasi untuk file DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, dan PDF di infrastruktur Anda sendiri. Berbasis ONLYOFFICE DocumentServer (lisensi AGPL) dan diadaptasi untuk mendukung kedaulatan digital Eropa, solusi ini bisa digunakan sebagai backend kolaborasi untuk platform yang mendukung connector ONLYOFFICE seperti Nextcloud dan ownCloud.
Self-hosted Euro-Office DocumentServer memastikan semua data, mulai dari dokumen, sesi editing, hingga integrasi, tetap berada di VPS Anda tanpa melalui layanan cloud eksternal. API dilindungi JWT secara default, sementara deployment sudah dilengkapi PostgreSQL, RabbitMQ, dan Redis yang sudah dikonfigurasi untuk production.
Fitur utama Euro-Office DocumentServer
Kontrol penuh, sejak dari desain
Fork AGPL asal Eropa yang mengutamakan kedaulatan digital. Setiap dokumen, log, dan data database tetap tersimpan di infrastruktur milik Anda.
Kolaborasi real-time
Edit dokumen, spreadsheet, atau presentasi bersama tim secara langsung dengan kursor live, komentar, dan tracker perubahan otomatis.
Kompatibel dengan MS Office
Sepenuhnya kompatibel dengan file MS Office (DOCX, XLSX, PPTX) tanpa mengubah layout, serta mendukung format ODT, ODS, dan ODP secara native.
API aman dengan JWT
Setiap request API diverifikasi dengan JSON Web Token, sehingga hanya integrasi dan klien yang berwenang yang bisa mengakses server editing.
Integrasi Nextcloud
Integrasikan editor kolaboratif ONLYOFFICE dengan mudah ke Nextcloud, ownCloud, dan platform lain yang sudah mendukung konektornya.
Edit PDF sampai formulir
Edit file PDF dan buat formulir yang bisa diisi langsung dari browser, tanpa software maupun plugin tambahan.
Jalankan Euro-Office DocumentServer lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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