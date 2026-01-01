Diskon Euro-Office DocumentServer hingga 69%

Deploy Euro-Office DocumentServer dalam sekali klik

Solusi office suite self-hosted asal Eropa untuk mengedit dokumen, spreadsheet, dan presentasi bersama secara real-time dari browser.

Langsung mulai aplikasi
Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp213.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Euro-Office DocumentServer dalam sekali klik

Pilih paket VPS untuk Euro-Office DocumentServer

Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Euro-Office DocumentServer

Euro-Office DocumentServer adalah office suite online dan open-source berbasis browser yang mendukung editing dan kolaborasi untuk file DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, dan PDF di infrastruktur Anda sendiri. Berbasis ONLYOFFICE DocumentServer (lisensi AGPL) dan diadaptasi untuk mendukung kedaulatan digital Eropa, solusi ini bisa digunakan sebagai backend kolaborasi untuk platform yang mendukung connector ONLYOFFICE seperti Nextcloud dan ownCloud.

Self-hosted Euro-Office DocumentServer memastikan semua data, mulai dari dokumen, sesi editing, hingga integrasi, tetap berada di VPS Anda tanpa melalui layanan cloud eksternal. API dilindungi JWT secara default, sementara deployment sudah dilengkapi PostgreSQL, RabbitMQ, dan Redis yang sudah dikonfigurasi untuk production.

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Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Euro-Office DocumentServer

Kontrol penuh, sejak dari desain

Fork AGPL asal Eropa yang mengutamakan kedaulatan digital. Setiap dokumen, log, dan data database tetap tersimpan di infrastruktur milik Anda.

Kolaborasi real-time

Edit dokumen, spreadsheet, atau presentasi bersama tim secara langsung dengan kursor live, komentar, dan tracker perubahan otomatis.

Kompatibel dengan MS Office

Sepenuhnya kompatibel dengan file MS Office (DOCX, XLSX, PPTX) tanpa mengubah layout, serta mendukung format ODT, ODS, dan ODP secara native.

API aman dengan JWT

Setiap request API diverifikasi dengan JSON Web Token, sehingga hanya integrasi dan klien yang berwenang yang bisa mengakses server editing.

Integrasi Nextcloud

Integrasikan editor kolaboratif ONLYOFFICE dengan mudah ke Nextcloud, ownCloud, dan platform lain yang sudah mendukung konektornya.

Edit PDF sampai formulir

Edit file PDF dan buat formulir yang bisa diisi langsung dari browser, tanpa software maupun plugin tambahan.

Jalankan Euro-Office DocumentServer lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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