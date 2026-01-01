Euro-Office DocumentServer adalah office suite online dan open-source berbasis browser yang mendukung editing dan kolaborasi untuk file DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, dan PDF di infrastruktur Anda sendiri. Berbasis ONLYOFFICE DocumentServer (lisensi AGPL) dan diadaptasi untuk mendukung kedaulatan digital Eropa, solusi ini bisa digunakan sebagai backend kolaborasi untuk platform yang mendukung connector ONLYOFFICE seperti Nextcloud dan ownCloud.

Self-hosted Euro-Office DocumentServer memastikan semua data, mulai dari dokumen, sesi editing, hingga integrasi, tetap berada di VPS Anda tanpa melalui layanan cloud eksternal. API dilindungi JWT secara default, sementara deployment sudah dilengkapi PostgreSQL, RabbitMQ, dan Redis yang sudah dikonfigurasi untuk production.