Deploy instan NZBGet.
Pengunduh biner Usenet yang efisien ditulis dalam C++ dengan antarmuka web yang rapi dan ekosistem otomatisasi yang luas.
Pilih paket VPS untuk NZBGet
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan NZBGet
NZBGet adalah pengunduh biner Usenet berkinerja tinggi yang ditulis dalam C++, dirancang untuk throughput maksimum dan penggunaan CPU serta memori minimum. Ini mengunduh file NZB dari server Usenet, memperbaiki postingan yang tidak lengkap dengan PAR2, membongkar arsip RAR, dan menyerahkan file akhir ke skrip pasca-pemrosesan atau aplikasi Arr â€” semuanya dari UI web responsif yang berjalan di hampir semua perangkat keras.
Self-hosting NZBGet di VPS menjaga unduhan Anda berjalan 24/7 di jaringan cepat tanpa membebani PC rumah. Ini berpasangan secara alami dengan Sonarr, Radarr, Lidarr, dan alat otomatisasi lainnya yang menyerahkan URL NZB melalui REST API-nya.
Fitur utama NZBGet
Throughput terbaik di industri
Basis kode C++ memaksimalkan koneksi Usenet cepat dengan overhead CPU dan memori minimal, menyisakan ruang untuk layanan lain pada VPS yang sama.
Perbaikan dan ekstrak PAR2
Verifikasi otomatis, perbaikan postingan yang rusak, dan ekstraksi RAR/RAR5 sehingga unduhan yang selesai tersimpan di pustaka Anda dan siap digunakan.
REST API siap Servarr
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, dan tool serupa menyerahkan NZBs langsung melalui JSON-RPC API yang didukung dengan baik.
Pasca-pemrosesan canggih
Hook scripts pada setiap tahap unduhan memungkinkan Anda memicu pemindaian pustaka media, notifikasi, transcoding, atau alur kerja kustom apa pun per kategori.
UI web responsif
Antarmuka browser yang bersih dengan manajemen antrean, statistik per server, dan akses konfigurasi penuh â€” berjalan lancar di desktop dan seluler.
Jalankan NZBGet lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.