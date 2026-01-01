NZBGet adalah pengunduh biner Usenet berkinerja tinggi yang ditulis dalam C++, dirancang untuk throughput maksimum dan penggunaan CPU serta memori minimum. Ini mengunduh file NZB dari server Usenet, memperbaiki postingan yang tidak lengkap dengan PAR2, membongkar arsip RAR, dan menyerahkan file akhir ke skrip pasca-pemrosesan atau aplikasi Arr â€” semuanya dari UI web responsif yang berjalan di hampir semua perangkat keras.

Self-hosting NZBGet di VPS menjaga unduhan Anda berjalan 24/7 di jaringan cepat tanpa membebani PC rumah. Ini berpasangan secara alami dengan Sonarr, Radarr, Lidarr, dan alat otomatisasi lainnya yang menyerahkan URL NZB melalui REST API-nya.