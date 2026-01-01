Diskon Flipt hingga 69%

Deploy instan Flipt.

Platform manajemen fitur flag yang dihosting sendiri dengan penyimpanan Git-native dan kemampuan penargetan canggih.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy instan Flipt.

Pilih paket VPS untuk Flipt

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Flipt

Flipt adalah platform manajemen feature flag open-source yang memberikan tim pengembangan kontrol penuh atas proses rilis mereka. Ini memungkinkan Anda menyimpan konfigurasi flag bersama kode Anda di repositori Git, berintegrasi dengan alur kerja tinjauan kode yang sudah digunakan tim Anda. Antarmuka web membuat pembuatan flag, pendefinisian segmen pengguna, dan konfigurasi peluncuran berbasis persentase dapat diakses oleh setiap orang di tim tanpa memerlukan perubahan kode atau pengerahan ulang.

Self-hosting Flipt di VPS Anda menjaga logika feature flag yang sensitif dan data penargetan pengguna sepenuhnya di dalam infrastruktur Anda, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan menghilangkan vendor lock-in. Anda mendapatkan kemampuan yang sama dengan layanan feature flag komersial dengan biaya yang jauh lebih rendah.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Flipt

Git-Native Storage

Simpan konfigurasi fitur flag di repositori Git Anda, memberikan Anda kontrol versi, tinjauan kode, dan riwayat audit untuk setiap perubahan.

Penargetan Tingkat Lanjut

Definisikan segmen pengguna dengan atribut kustom untuk meluncurkan fitur ke kohort tertentu sebelum rilis penuh.

Peluncuran Persentase

Rilis fitur secara bertahap kepada persentase pengguna, mengurangi risiko dan memungkinkan keputusan berbasis data sebelum penerapan sepenuhnya.

REST dan gRPC API

API komprehensif dan SDK klien untuk bahasa populer memungkinkan aplikasi apa pun mengevaluasi flag dengan latensi minimal.

Multi-Environment Support

Mengelola konfigurasi flag terpisah untuk lingkungan pengembangan, staging, dan produksi dari satu instans.

Jalankan Flipt lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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