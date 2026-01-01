Deploy instan Flipt.
Platform manajemen fitur flag yang dihosting sendiri dengan penyimpanan Git-native dan kemampuan penargetan canggih.
Pilih paket VPS untuk Flipt
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Flipt
Flipt adalah platform manajemen feature flag open-source yang memberikan tim pengembangan kontrol penuh atas proses rilis mereka. Ini memungkinkan Anda menyimpan konfigurasi flag bersama kode Anda di repositori Git, berintegrasi dengan alur kerja tinjauan kode yang sudah digunakan tim Anda. Antarmuka web membuat pembuatan flag, pendefinisian segmen pengguna, dan konfigurasi peluncuran berbasis persentase dapat diakses oleh setiap orang di tim tanpa memerlukan perubahan kode atau pengerahan ulang.
Self-hosting Flipt di VPS Anda menjaga logika feature flag yang sensitif dan data penargetan pengguna sepenuhnya di dalam infrastruktur Anda, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan menghilangkan vendor lock-in. Anda mendapatkan kemampuan yang sama dengan layanan feature flag komersial dengan biaya yang jauh lebih rendah.
Fitur utama Flipt
Git-Native Storage
Simpan konfigurasi fitur flag di repositori Git Anda, memberikan Anda kontrol versi, tinjauan kode, dan riwayat audit untuk setiap perubahan.
Penargetan Tingkat Lanjut
Definisikan segmen pengguna dengan atribut kustom untuk meluncurkan fitur ke kohort tertentu sebelum rilis penuh.
Peluncuran Persentase
Rilis fitur secara bertahap kepada persentase pengguna, mengurangi risiko dan memungkinkan keputusan berbasis data sebelum penerapan sepenuhnya.
REST dan gRPC API
API komprehensif dan SDK klien untuk bahasa populer memungkinkan aplikasi apa pun mengevaluasi flag dengan latensi minimal.
Multi-Environment Support
Mengelola konfigurasi flag terpisah untuk lingkungan pengembangan, staging, dan produksi dari satu instans.
Jalankan Flipt lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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