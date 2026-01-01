Flipt adalah platform manajemen feature flag open-source yang memberikan tim pengembangan kontrol penuh atas proses rilis mereka. Ini memungkinkan Anda menyimpan konfigurasi flag bersama kode Anda di repositori Git, berintegrasi dengan alur kerja tinjauan kode yang sudah digunakan tim Anda. Antarmuka web membuat pembuatan flag, pendefinisian segmen pengguna, dan konfigurasi peluncuran berbasis persentase dapat diakses oleh setiap orang di tim tanpa memerlukan perubahan kode atau pengerahan ulang.

Self-hosting Flipt di VPS Anda menjaga logika feature flag yang sensitif dan data penargetan pengguna sepenuhnya di dalam infrastruktur Anda, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan menghilangkan vendor lock-in. Anda mendapatkan kemampuan yang sama dengan layanan feature flag komersial dengan biaya yang jauh lebih rendah.