PicoClaw adalah AI Assistant open-source independen yang diprakarsai oleh Sipeed dan ditulis sepenuhnya dalam Go dari awal. Proyek ini dibangun kembali melalui proses self-bootstrapping â€” AI Agent itu sendiri mendorong migrasi arsitektur dan optimasi kode â€” menghasilkan biner statis tunggal yang boot dalam waktu kurang dari satu detik dan berjalan pada satu inti CPU.

Dirancang agar kecil, cepat, dan dapat diterapkan di mana saja, PicoClaw menjalankan beban kerja yang sama dengan framework agen yang jauh lebih berat sambil mengonsumsi sekitar 10MB RAM. Menghosting sendiri peluncur di VPS memberi Anda konsol berbasis browser, konfigurasi persisten, dan gateway yang berjalan lama yang menghubungkan LLM pilihan Anda ke Telegram, Discord, Matrix, WeChat, dan server MCP mana pun yang Anda tuju.