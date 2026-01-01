Deploy instan PicoClaw.
Asisten AI sangat ringan yang ditulis dalam Go dengan dukungan MCP asli dan 30+ integrasi penyedia LLM.
Pilih paket VPS untuk PicoClaw
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PicoClaw
PicoClaw adalah AI Assistant open-source independen yang diprakarsai oleh Sipeed dan ditulis sepenuhnya dalam Go dari awal. Proyek ini dibangun kembali melalui proses self-bootstrapping â€” AI Agent itu sendiri mendorong migrasi arsitektur dan optimasi kode â€” menghasilkan biner statis tunggal yang boot dalam waktu kurang dari satu detik dan berjalan pada satu inti CPU.
Dirancang agar kecil, cepat, dan dapat diterapkan di mana saja, PicoClaw menjalankan beban kerja yang sama dengan framework agen yang jauh lebih berat sambil mengonsumsi sekitar 10MB RAM. Menghosting sendiri peluncur di VPS memberi Anda konsol berbasis browser, konfigurasi persisten, dan gateway yang berjalan lama yang menghubungkan LLM pilihan Anda ke Telegram, Discord, Matrix, WeChat, dan server MCP mana pun yang Anda tuju.
Fitur utama PicoClaw
Jejak ultra-rendah
Penggunaan memori inti di bawah 10MB dan waktu boot di bawah satu detik berarti satu VPS dapat menghosting PicoClaw bersama dengan sisa stack Anda tanpa overhead yang terukur.
Peluncur Konsol Web
Peluncur berbasis browser di port 18800 memandu Anda melalui pengaturan penyedia, saluran, dan gateway tanpa mengedit file JSON secara manual.
Dukungan MCP asli
Integrasi Model Context Protocol kelas satu memungkinkan Anda menghubungkan server MCP mana pun untuk memperluas kemampuan agen tanpa menulis plugin kustom.
30+ penyedia LLM
Gunakan OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax, dan lainnya melalui satu konfigurasi model_list.
Gateway Multi-kanal
Gateway yang berjalan lama mengekspos agen Anda melalui Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat, dan WeCom dari satu deployment.
Pengarahan model yang optimal
Perutean berbasis aturan mengirimkan kueri sederhana ke model ringan dan yang kompleks ke model unggulan, mengurangi pengeluaran API tanpa mengurangi kualitas.
Jalankan PicoClaw lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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