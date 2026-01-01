Redpanda Console adalah UI web sumber terbuka yang dibuat oleh Redpanda Data untuk memeriksa dan mengoperasikan klaster streaming yang kompatibel dengan Kafka. Ini menampilkan topik, partisi, offset, grup konsumen, skema, ACL, dan payload pesan langsung melalui satu antarmuka, dengan dukungan bawaan untuk decoding JSON, Avro, Protobuf, dan MessagePack.

Deployment sekali klik ini mengirimkan Console bersama dengan broker Redpanda tersemat sehingga Anda mendapatkan endpoint Kafka-API, Schema Registry, dan Admin API yang berfungsi saat kontainer dimulai. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga data event, payload pelanggan, dan metadata stream sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa biaya SaaS per-broker.