Deploy instan Redpanda Console.
UI web yang ramah pengembang untuk mengelola klaster Kafka dan Redpanda, topik, grup konsumen, serta aliran pesan langsung.
Pilih paket VPS untuk Redpanda Console
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Redpanda Console
Redpanda Console adalah UI web sumber terbuka yang dibuat oleh Redpanda Data untuk memeriksa dan mengoperasikan klaster streaming yang kompatibel dengan Kafka. Ini menampilkan topik, partisi, offset, grup konsumen, skema, ACL, dan payload pesan langsung melalui satu antarmuka, dengan dukungan bawaan untuk decoding JSON, Avro, Protobuf, dan MessagePack.
Deployment sekali klik ini mengirimkan Console bersama dengan broker Redpanda tersemat sehingga Anda mendapatkan endpoint Kafka-API, Schema Registry, dan Admin API yang berfungsi saat kontainer dimulai. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga data event, payload pelanggan, dan metadata stream sepenuhnya di bawah kendali Anda tanpa biaya SaaS per-broker.
Fitur utama Redpanda Console
Penampil pesan langsung
Mengalirkan data dari topik apa pun secara real-time dengan fitur penjelajahan waktu, pencarian, dan dekode per bidang untuk payload JSON, Avro, dan Protobuf.
Manajemen Topik
Buat, konfigurasikan, dan hapus topik, edit pengaturan retensi dan partisi, serta hasilkan pesan uji langsung dari browser.
Wawasan kelompok konsumen
Periksa anggota grup, lag per partisi, dan offset agar Anda dapat men-debug konsumen yang macet tanpa harus mencari-cari di alat CLI.
Schema Registry terintegrasi
Jelajahi subjek Avro, JSON Schema, dan Protobuf, lihat riwayat versi, dan periksa kompatibilitas sebelum menerapkan perubahan.
Broker Redpanda Tersemat
Dilengkapi dengan broker Redpanda yang terkonfigurasi penuh yang mengekspos Kafka API, Schema Registry, dan Admin API untuk pengujian instan.
Kafka API kompatibel
Hubungkan Konsol ke klaster Kafka, Confluent Cloud, MSK, atau Redpanda eksternal mana pun dengan mengarahkannya ke broker Anda yang sudah ada.
Jalankan Redpanda Console lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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