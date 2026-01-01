Deploy instan Gotenberg.
API Docker Tanpa Status untuk mengonversi HTML, dokumen Office, dan URL menjadi PDF berkualitas tinggi.
Pilih paket VPS untuk Gotenberg
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Gotenberg
Gotenberg adalah API HTTP tanpa status yang berfokus pada pengembang untuk pembuatan PDF dan konversi dokumen. Dibangun di atas Chromium dan LibreOffice, ia mengonversi halaman HTML, Markdown, URL, dokumen Word, spreadsheet Excel, dan lainnya menjadi PDF dengan satu panggilan API â€” tanpa library klien, tanpa dependensi instalasi, dan tanpa status untuk dikelola antar permintaan.
Self-hosting Gotenberg di VPS Anda menjaga pemrosesan dokumen tetap berada dalam infrastruktur Anda, menghilangkan biaya SaaS per konversi, menghilangkan kekhawatiran privasi data seputar dokumen sensitif, dan memungkinkan integrasi dengan layanan internal yang tidak dapat dijangkau oleh API eksternal.
Fitur utama Gotenberg
HTML ke PDF
Render halaman HTML atau URL apa pun ke PDF menggunakan mesin Chromium lengkap, dengan mempertahankan font, CSS, dan konten yang dirender JavaScript persis seperti yang ditampilkan di browser.
Konversi Dokumen Kantor
Konversi file Word, Excel, dan PowerPoint ke PDF melalui integrasi LibreOffice, mendukung berbagai format Microsoft Office dan OpenDocument secara penuh.
Arsitektur Stateless
Setiap permintaan API sepenuhnya independen tanpa status sesi, membuat Gotenberg sangat mudah diskalakan dan aman untuk memulai ulang atau mengganti tanpa kehilangan data.
Dukungan Webhook
Mengalihkan konversi yang berjalan lama ke panggilan balik webhook asinkron, membebaskan aplikasi Anda dari pemblokiran saat dokumen berukuran besar diproses.
Prometheus Metrik
Endpoint metrik bawaan memberikan visibilitas instan pada tingkat permintaan, durasi konversi, dan kedalaman antrean untuk memantau pipeline dokumen Anda.
Jalankan Gotenberg lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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