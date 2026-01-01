Gotenberg adalah API HTTP tanpa status yang berfokus pada pengembang untuk pembuatan PDF dan konversi dokumen. Dibangun di atas Chromium dan LibreOffice, ia mengonversi halaman HTML, Markdown, URL, dokumen Word, spreadsheet Excel, dan lainnya menjadi PDF dengan satu panggilan API â€” tanpa library klien, tanpa dependensi instalasi, dan tanpa status untuk dikelola antar permintaan.

Self-hosting Gotenberg di VPS Anda menjaga pemrosesan dokumen tetap berada dalam infrastruktur Anda, menghilangkan biaya SaaS per konversi, menghilangkan kekhawatiran privasi data seputar dokumen sensitif, dan memungkinkan integrasi dengan layanan internal yang tidak dapat dijangkau oleh API eksternal.