Posterizarr adalah alat otomatisasi open-source yang membuat poster, latar belakang, dan kartu judul yang indah tanpa teks untuk pustaka Plex, Jellyfin, atau Emby Anda. Alat ini mengambil karya seni dari Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex, dan IMDb, kemudian menerapkan overlay, font, dan aturan teks Anda sendiri sehingga setiap film, acara, dan musim terlihat konsisten di seluruh pustaka.

Self-hosting Posterizarr di VPS memberikan uptime yang stabil dan bandwidth khusus yang diperlukan untuk pembuatan karya seni massal tanpa pengawasan di ribuan item. UI web yang disertakan memungkinkan Anda mengelola pengaturan, memantau kemajuan, dan memicu proses dari browser, sementara integrasi dengan Tautulli, Sonarr, dan Radarr membuat rilis baru terlihat rapi segera setelah masuk ke pustaka Anda.