Deploy instan Posterizarr.
Generator poster otomatis untuk Plex, Jellyfin, dan Emby yang mengambil dan melapisi gambar dari TMDB, Fanart, dan TVDB.
Pilih paket VPS untuk Posterizarr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Posterizarr
Posterizarr adalah alat otomatisasi open-source yang membuat poster, latar belakang, dan kartu judul yang indah tanpa teks untuk pustaka Plex, Jellyfin, atau Emby Anda. Alat ini mengambil karya seni dari Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex, dan IMDb, kemudian menerapkan overlay, font, dan aturan teks Anda sendiri sehingga setiap film, acara, dan musim terlihat konsisten di seluruh pustaka.
Self-hosting Posterizarr di VPS memberikan uptime yang stabil dan bandwidth khusus yang diperlukan untuk pembuatan karya seni massal tanpa pengawasan di ribuan item. UI web yang disertakan memungkinkan Anda mengelola pengaturan, memantau kemajuan, dan memicu proses dari browser, sementara integrasi dengan Tautulli, Sonarr, dan Radarr membuat rilis baru terlihat rapi segera setelah masuk ke pustaka Anda.
Fitur utama Posterizarr
Web UI lengkap
Kelola pengaturan, pantau aktivitas, dan picu jalannya poster dari antarmuka browser modern alih-alih mengedit file JSON secara manual.
Plex, Jellyfin, Emby
Menghasilkan karya seni untuk ketiga server media utama dan menulis aset dalam struktur folder yang kompatibel dengan Kometa untuk portabilitas.
Karya seni multi-sumber
Mengambil gambar dari Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex, dan IMDb sehingga setiap judul menemukan karya seni sumber beresolusi tinggi dan tanpa teks.
Hamparan kustom dan teks
Terapkan font, warna, gradien, dan aturan teks Anda sendiri untuk menciptakan gaya poster yang seragam di seluruh film, acara, dan musim.
Integrasi Arr stack
Pemicu berjalan otomatis dari Tautulli, Sonarr, dan Radarr sehingga rilisan baru mendapatkan poster yang cocok segera setelah ditambahkan.
Pencadangan dan aset manual
Volume khusus untuk pencadangan aset dan karya seni yang dikurasi secara manual menjaga keamanan poster kustom selama pembangunan ulang dan pembaruan.
Jalankan Posterizarr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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