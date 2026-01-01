NetBox adalah platform open-source terkemuka untuk memodelkan dan mendokumentasikan infrastruktur jaringan. Awalnya dikembangkan oleh DigitalOcean, platform ini menyediakan sumber kebenaran yang komprehensif untuk manajemen alamat IP (IPAM), manajemen infrastruktur pusat data (DCIM), sirkuit, koneksi, dan sumber daya virtualisasi. Engineer jaringan menggunakan NetBox untuk melacak setiap perangkat, kabel, alamat IP, dan VLAN di seluruh infrastruktur mereka.

Self-hosting NetBox di VPS Anda menjaga semua dokumentasi jaringan tetap pribadi dan dapat diakses oleh tim operasional Anda. Deployment ini mencakup PostgreSQL untuk penyimpanan data, Redis untuk caching dan tugas latar belakang, serta proses worker khusus untuk eksekusi tugas yang andal. Akun admin secara otomatis dibuat pada peluncuran pertama dengan kredensial yang dikonfigurasi selama deployment.