Platform open-source pemodelan dan dokumentasi infrastruktur jaringan untuk alamat IP, rak, dan sirkuit.
Pilih paket VPS untuk NetBox
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan NetBox
NetBox adalah platform open-source terkemuka untuk memodelkan dan mendokumentasikan infrastruktur jaringan. Awalnya dikembangkan oleh DigitalOcean, platform ini menyediakan sumber kebenaran yang komprehensif untuk manajemen alamat IP (IPAM), manajemen infrastruktur pusat data (DCIM), sirkuit, koneksi, dan sumber daya virtualisasi. Engineer jaringan menggunakan NetBox untuk melacak setiap perangkat, kabel, alamat IP, dan VLAN di seluruh infrastruktur mereka.
Self-hosting NetBox di VPS Anda menjaga semua dokumentasi jaringan tetap pribadi dan dapat diakses oleh tim operasional Anda. Deployment ini mencakup PostgreSQL untuk penyimpanan data, Redis untuk caching dan tugas latar belakang, serta proses worker khusus untuk eksekusi tugas yang andal. Akun admin secara otomatis dibuat pada peluncuran pertama dengan kredensial yang dikonfigurasi selama deployment.
Fitur utama NetBox
Manajemen Alamat IP
Lacak prefiks IP, alamat, rentang, dan VLAN dengan organisasi hierarkis dan pelacakan pemanfaatan.
Inventaris Perangkat
Memodelkan perangkat jaringan, jenis perangkat, produsen, dan platform dengan diagram elevasi rak dan pelacakan kabel.
Pelacakan sirkuit
Dokumentasikan sirkuit WAN, penyedia, dan koneksi dengan pemetaan terminasi A/Z dan detail kontrak.
REST dan GraphQL APIs
API REST dan GraphQL lengkap memungkinkan otomatisasi, integrasi dengan alat pemantauan, serta manajemen infrastruktur secara terprogram.
Kolom kustom
Perluas tipe objek apa pun dengan kolom kustom, tag, dan aturan validasi agar sesuai dengan kebutuhan dokumentasi spesifik organisasi Anda.
Pencatatan perubahan
Jejak audit lengkap setiap perubahan pada catatan infrastruktur dengan atribusi pengguna dan stempel waktu.
Jalankan NetBox lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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