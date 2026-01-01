Tautulli adalah alat pemantauan dan pelacakan berbasis Python yang dibuat khusus untuk Plex Media Server. Alat ini merekam setiap aktivitas pemutaran â€“ siapa yang menonton apa, kapan, dengan kualitas apa, dan dari perangkat mana â€“ dan menyajikan data dalam grafik mendalam serta tabel riwayat yang dapat difilter.

Self-hosting Tautulli di VPS bersamaan atau terpisah dari server Plex Anda memberi Anda statistik persisten dan pengiriman notifikasi melalui Discord, Slack, Telegram, dan email tanpa bergantung pada layanan cloud Plex. Alat ini terhubung ke server Plex mana pun melalui jaringan.