Deploy instan Tautulli.
Pendamping pemantauan dan analitik untuk Plex Media Server, lengkap dengan statistik terperinci dan notifikasi kustom.
Pilih paket VPS untuk Tautulli
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Tautulli
Tautulli adalah alat pemantauan dan pelacakan berbasis Python yang dibuat khusus untuk Plex Media Server. Alat ini merekam setiap aktivitas pemutaran â€“ siapa yang menonton apa, kapan, dengan kualitas apa, dan dari perangkat mana â€“ dan menyajikan data dalam grafik mendalam serta tabel riwayat yang dapat difilter.
Self-hosting Tautulli di VPS bersamaan atau terpisah dari server Plex Anda memberi Anda statistik persisten dan pengiriman notifikasi melalui Discord, Slack, Telegram, dan email tanpa bergantung pada layanan cloud Plex. Alat ini terhubung ke server Plex mana pun melalui jaringan.
Fitur utama Tautulli
Riwayat Pemutaran
Setiap streaming dicatat dengan pengguna, perangkat, kualitas, dan durasi sehingga Anda memiliki catatan lengkap aktivitas server media.
Kustom notifikasi
Kirim notifikasi untuk konten baru, mulai streaming, transcode, atau login pengguna melalui Discord, Slack, Telegram, email, dan lainnya.
Statistik dashboard
Grafik visual menunjukkan streaming bersamaan, penggunaan bandwidth, media populer, dan aktivitas per pengguna selama rentang waktu apa pun.
Dukungan Newsletter
Secara otomatis membuat dan mengirim newsletter email yang menyoroti film dan episode yang baru ditambahkan kepada pengguna Plex Anda.
Jalankan Tautulli lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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