Deploy instan Plone.
Sistem manajemen konten open-source yang aman, dipercaya oleh pemerintah, universitas, dan perusahaan selama lebih dari dua dekade.
Pilih paket VPS untuk Plone
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Plone
Plone adalah CMS open-source tingkat perusahaan yang matang, dibangun di atas fondasi Python yang kokoh. Ini mendukung ribuan situs di berbagai lembaga pemerintah, universitas, LSM, dan perusahaan global, dengan rekam jejak lebih dari 20 tahun tanpa satu pun kerentanan eksekusi kode jarak jauh yang dilaporkan. Plone 6 dilengkapi dengan Classic UI â€” lingkungan editorial berfitur lengkap dengan kontrol akses berbasis peran yang terperinci, konten multibahasa, pembuatan versi, dan ekosistem add-on yang kaya melebihi 300 paket.
Self-hosting Plone di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas konten dan data pengguna Anda, tanpa lisensi per-kursi, dan fleksibilitas untuk memperluas platform melalui add-on Python dan REST API yang mendukung alur kerja penerbitan headless dan hybrid.
Fitur utama Plone
Keamanan tingkat lanjut
Plone memiliki rekam jejak keamanan selama 20 tahun dan tim keamanan khusus â€” menjadikannya CMS pilihan bagi organisasi pemerintah dan layanan kesehatan yang tidak bisa menoleransi pelanggaran keamanan.
Kontrol akses terperinci
Tentukan peran dan izin di setiap tingkatan struktur konten, sehingga editor, peninjau, dan pembaca masing-masing melihat dan memodifikasi hanya yang berwenang mereka akses.
Full Konten Versioning
Setiap perubahan konten dilacak dan dapat dibalikkan â€“ bandingkan versi, pulihkan status sebelumnya, dan pertahankan jejak audit yang lengkap tanpa plugin tambahan.
Bantuan Multibahasa
Kelola konten dalam berbagai bahasa dengan alur kerja terjemahan bawaan, navigasi yang peka bahasa, dan kontrol publikasi per bahasa.
REST API
Lapisan plone.restapi mengekspos semua konten dan konfigurasi sebagai endpoint JSON, memungkinkan penerbitan tanpa kepala (headless publishing), aplikasi seluler, dan integrasi pihak ketiga.
Ekosistem pengaya ekstensibel
Lebih dari 300 add-on komunitas mencakup e-commerce, autentikasi LDAP, pencarian lanjutan, dan alur kerja kustom â€“ semuanya dapat diinstal tanpa mem-fork core.
Jalankan Plone lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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