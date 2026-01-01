Plone adalah CMS open-source tingkat perusahaan yang matang, dibangun di atas fondasi Python yang kokoh. Ini mendukung ribuan situs di berbagai lembaga pemerintah, universitas, LSM, dan perusahaan global, dengan rekam jejak lebih dari 20 tahun tanpa satu pun kerentanan eksekusi kode jarak jauh yang dilaporkan. Plone 6 dilengkapi dengan Classic UI â€” lingkungan editorial berfitur lengkap dengan kontrol akses berbasis peran yang terperinci, konten multibahasa, pembuatan versi, dan ekosistem add-on yang kaya melebihi 300 paket.

Self-hosting Plone di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas konten dan data pengguna Anda, tanpa lisensi per-kursi, dan fleksibilitas untuk memperluas platform melalui add-on Python dan REST API yang mendukung alur kerja penerbitan headless dan hybrid.