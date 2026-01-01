Diskon Plone hingga 69%

Deploy instan Plone.

Sistem manajemen konten open-source yang aman, dipercaya oleh pemerintah, universitas, dan perusahaan selama lebih dari dua dekade.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Plone.

Pilih paket VPS untuk Plone

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Plone

Plone adalah CMS open-source tingkat perusahaan yang matang, dibangun di atas fondasi Python yang kokoh. Ini mendukung ribuan situs di berbagai lembaga pemerintah, universitas, LSM, dan perusahaan global, dengan rekam jejak lebih dari 20 tahun tanpa satu pun kerentanan eksekusi kode jarak jauh yang dilaporkan. Plone 6 dilengkapi dengan Classic UI â€” lingkungan editorial berfitur lengkap dengan kontrol akses berbasis peran yang terperinci, konten multibahasa, pembuatan versi, dan ekosistem add-on yang kaya melebihi 300 paket.

Self-hosting Plone di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas konten dan data pengguna Anda, tanpa lisensi per-kursi, dan fleksibilitas untuk memperluas platform melalui add-on Python dan REST API yang mendukung alur kerja penerbitan headless dan hybrid.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Plone

Keamanan tingkat lanjut

Plone memiliki rekam jejak keamanan selama 20 tahun dan tim keamanan khusus â€” menjadikannya CMS pilihan bagi organisasi pemerintah dan layanan kesehatan yang tidak bisa menoleransi pelanggaran keamanan.

Kontrol akses terperinci

Tentukan peran dan izin di setiap tingkatan struktur konten, sehingga editor, peninjau, dan pembaca masing-masing melihat dan memodifikasi hanya yang berwenang mereka akses.

Full Konten Versioning

Setiap perubahan konten dilacak dan dapat dibalikkan â€“ bandingkan versi, pulihkan status sebelumnya, dan pertahankan jejak audit yang lengkap tanpa plugin tambahan.

Bantuan Multibahasa

Kelola konten dalam berbagai bahasa dengan alur kerja terjemahan bawaan, navigasi yang peka bahasa, dan kontrol publikasi per bahasa.

REST API

Lapisan plone.restapi mengekspos semua konten dan konfigurasi sebagai endpoint JSON, memungkinkan penerbitan tanpa kepala (headless publishing), aplikasi seluler, dan integrasi pihak ketiga.

Ekosistem pengaya ekstensibel

Lebih dari 300 add-on komunitas mencakup e-commerce, autentikasi LDAP, pencarian lanjutan, dan alur kerja kustom â€“ semuanya dapat diinstal tanpa mem-fork core.

Jalankan Plone lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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