Deploy instan Beszel Agent
Agent pemantau yang ringan yang mengumpulkan metrik server dan container untuk hub Beszel Anda.
Pilih paket VPS untuk Beszel Agent
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Beszel Agent
Beszel Agent adalah komponen pengumpul data dari platform pemantau Beszel. Diinstal pada setiap server yang ingin Anda pantau, agent ini terus-menerus mengumpulkan metrik CPU, memori, disk, dan jaringan bersama dengan statistik container Docker, kemudian meneruskannya dengan aman ke hub Beszel pusat untuk agregasi dan notifikasi.
Agent ini sengaja dibuat minimal – agent ini mengonsumsi resource yang dapat diabaikan sambil memberikan visibilitas komprehensif ke kesehatan sistem. Komunikasi dengan hub diamankan oleh autentikasi token, dan akses socket Docker memberikannya wawasan tingkat container penuh tanpa memerlukan hak istimewa host yang ditinggikan di luar mount socket tersebut.
Fitur utama Beszel Agent
Metrik sistem real-time
Terus memantau penggunaan CPU, memori, disk, dan jaringan sehingga Beszel hub Anda selalu memiliki gambaran terkini tentang kesehatan server.
Monitoring Tingkat Container
Membaca dari soket Docker untuk melaporkan konsumsi sumber daya per kontainer, membantu Anda menentukan beban kerja mana yang menyebabkan beban.
Jejak Sumber Daya Minimal
Dirancang untuk berjalan dengan tenang di latar belakang tanpa dampak yang terukur pada kinerja aplikasi atau sumber daya sistem yang tersedia.
Komunikasi Hub Aman
Koneksi terautentikasi token ke hub Beszel mencegah penyerapan metrik yang tidak sah dan menjaga data pemantauan Anda tetap pribadi.
Jalankan Beszel Agent lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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