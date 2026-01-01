Beszel Agent adalah komponen pengumpul data dari platform pemantau Beszel. Diinstal pada setiap server yang ingin Anda pantau, agent ini terus-menerus mengumpulkan metrik CPU, memori, disk, dan jaringan bersama dengan statistik container Docker, kemudian meneruskannya dengan aman ke hub Beszel pusat untuk agregasi dan notifikasi.

Agent ini sengaja dibuat minimal – agent ini mengonsumsi resource yang dapat diabaikan sambil memberikan visibilitas komprehensif ke kesehatan sistem. Komunikasi dengan hub diamankan oleh autentikasi token, dan akses socket Docker memberikannya wawasan tingkat container penuh tanpa memerlukan hak istimewa host yang ditinggikan di luar mount socket tersebut.