Penjadwal alur kerja berbasis DAG modern dengan UI web untuk mengelola cron job dan pipeline tugas.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Dagu
Dagu adalah penjadwal alur kerja sumber terbuka yang canggih yang menggantikan cron jobs tradisional dengan pipeline directed acyclic graph (DAG) yang dikelola melalui antarmuka web yang bersih. Definisikan alur kerja dalam file YAML sederhana dengan langkah-langkah yang dapat menjalankan perintah shell, kontainer Docker, permintaan HTTP, kueri SQL, dan lainnya — semuanya dengan rantai dependensi, percobaan ulang, dan logika kondisional yang sudah terpasang.
Self-hosting Dagu di VPS Anda sendiri memberi Anda penjadwal biner tunggal tanpa dependensi database. Penyimpanan berbasis file menjaga semuanya tetap sederhana sementara antarmuka web menyediakan pemantauan eksekusi real-time, melihat log, dan kontrol pemicu manual. Penyebaran ini mencakup autentikasi bawaan dan penyimpanan persisten untuk definisi alur kerja dan riwayat eksekusi.
Fitur utama Dagu
DAG workflow editor
Definisikan dependensi tugas sebagai grafik asiklik terarah dalam YAML dengan eksekusi paralel, pencabangan kondisional, dan logika coba lagi.
Jenis langkah bawaan
Jalankan perintah shell, kontainer Docker, permintaan HTTP, kueri SQL, perintah SSH, dan operasi S3 sebagai jenis langkah bawaan.
Monitoring real-time
Pantau progres eksekusi workflow secara real-time melalui UI web dengan status per langkah, log, dan informasi waktu.
Penjadwalan Cron
Jadwalkan alur kerja dengan ekspresi cron dan kelola semua pekerjaan terjadwal dari satu dasbor.
Integrasi AI agent
Jalankan agen pengkodean AI seperti Claude Code, Codex, dan Copilot sebagai langkah alur kerja dengan dukungan harness bawaan.
Jalankan Dagu lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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