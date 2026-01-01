Dagu adalah penjadwal alur kerja sumber terbuka yang canggih yang menggantikan cron jobs tradisional dengan pipeline directed acyclic graph (DAG) yang dikelola melalui antarmuka web yang bersih. Definisikan alur kerja dalam file YAML sederhana dengan langkah-langkah yang dapat menjalankan perintah shell, kontainer Docker, permintaan HTTP, kueri SQL, dan lainnya — semuanya dengan rantai dependensi, percobaan ulang, dan logika kondisional yang sudah terpasang.

Self-hosting Dagu di VPS Anda sendiri memberi Anda penjadwal biner tunggal tanpa dependensi database. Penyimpanan berbasis file menjaga semuanya tetap sederhana sementara antarmuka web menyediakan pemantauan eksekusi real-time, melihat log, dan kontrol pemicu manual. Penyebaran ini mencakup autentikasi bawaan dan penyimpanan persisten untuk definisi alur kerja dan riwayat eksekusi.