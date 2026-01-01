Home Gallery adalah galeri web sumber terbuka yang di-hosting sendiri untuk arsip foto dan video pribadi. Ini mengindeks media Anda di disk, mengekstrak metadata EXIF, menghasilkan pratinjau multi-resolusi, dan menyajikan pengalaman penelusuran gulir tanpa henti yang cepat yang berfungsi sama baiknya di ponsel, tablet, atau desktop â€” tanpa mengunggah apa pun ke layanan cloud pihak ketiga.

Yang membuatnya berbeda adalah penemuan yang sadar konten. Home Gallery menggunakan model TensorFlow untuk menyematkan setiap foto guna pencarian gambar serupa, menjalankan deteksi wajah sehingga Anda dapat menelusuri berdasarkan orang, dan melakukan geocoding terbalik koordinat GPS menjadi nama tempat yang mudah dibaca. File asli tetap tidak tersentuh dan bahkan dapat dipindahkan secara offline setelah pratinjau dibuat, menjadikannya sangat cocok untuk arsip jangka panjang yang mencakup beberapa drive.