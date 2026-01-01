Deploy Home Gallery dengan instalasi sekali klik.
Galeri foto dan video berbasis browser yang di-hosting sendiri dengan pencarian gambar serupa, pengenalan wajah, dan pencarian lokasi geografis.
Pilih paket VPS untuk Home Gallery
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Home Gallery
Home Gallery adalah galeri web sumber terbuka yang di-hosting sendiri untuk arsip foto dan video pribadi. Ini mengindeks media Anda di disk, mengekstrak metadata EXIF, menghasilkan pratinjau multi-resolusi, dan menyajikan pengalaman penelusuran gulir tanpa henti yang cepat yang berfungsi sama baiknya di ponsel, tablet, atau desktop â€” tanpa mengunggah apa pun ke layanan cloud pihak ketiga.
Yang membuatnya berbeda adalah penemuan yang sadar konten. Home Gallery menggunakan model TensorFlow untuk menyematkan setiap foto guna pencarian gambar serupa, menjalankan deteksi wajah sehingga Anda dapat menelusuri berdasarkan orang, dan melakukan geocoding terbalik koordinat GPS menjadi nama tempat yang mudah dibaca. File asli tetap tidak tersentuh dan bahkan dapat dipindahkan secara offline setelah pratinjau dibuat, menjadikannya sangat cocok untuk arsip jangka panjang yang mencakup beberapa drive.
Fitur utama Home Gallery
Pencarian gambar serupa
Pilih foto apa pun dan tampilkan gambar yang mirip secara visual di seluruh arsip â€” temukan setiap gambar matahari terbenam, pantai, atau hewan peliharaan tanpa penandaan manual.
Deteksi wajah
Wajah terdeteksi secara otomatis dan dikelompokkan, sehingga menjelajahi semua foto satu orang cukup dengan satu klik daripada tugas yang harus menandai satu per satu.
Geo reverse lookup
Koordinat GPS di EXIF diresolusi menjadi nama negara, kota, dan tempat sehingga galeri menjadi peta yang dapat dicari tempat setiap foto diambil.
Bahasa kueri ekspresif
Filter pustaka dengan operator 'dan', 'atau', dan 'bukan' di seluruh tag, tanggal, tempat, wajah, dan metadata kamera untuk membangun tampilan tersimpan yang presisi.
Dukungan sumber offline
Setelah pratinjau diekstrak, disk asli dapat tetap offline â€“ sempurna untuk arsip yang tersebar di seluruh drive eksternal yang tidak selalu terpasang.
Galeri mobile PWA
Aplikasi web progresif yang dapat diinstal memberikan pengalaman penjelajahan seperti aplikasi di ponsel dan tablet tanpa instalasi native atau toko aplikasi.
Jalankan Home Gallery lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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