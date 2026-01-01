Diskon Home Gallery hingga 69%

Deploy Home Gallery dengan instalasi sekali klik.

Galeri foto dan video berbasis browser yang di-hosting sendiri dengan pencarian gambar serupa, pengenalan wajah, dan pencarian lokasi geografis.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Home Gallery dengan instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk Home Gallery

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Home Gallery

Home Gallery adalah galeri web sumber terbuka yang di-hosting sendiri untuk arsip foto dan video pribadi. Ini mengindeks media Anda di disk, mengekstrak metadata EXIF, menghasilkan pratinjau multi-resolusi, dan menyajikan pengalaman penelusuran gulir tanpa henti yang cepat yang berfungsi sama baiknya di ponsel, tablet, atau desktop â€” tanpa mengunggah apa pun ke layanan cloud pihak ketiga.

Yang membuatnya berbeda adalah penemuan yang sadar konten. Home Gallery menggunakan model TensorFlow untuk menyematkan setiap foto guna pencarian gambar serupa, menjalankan deteksi wajah sehingga Anda dapat menelusuri berdasarkan orang, dan melakukan geocoding terbalik koordinat GPS menjadi nama tempat yang mudah dibaca. File asli tetap tidak tersentuh dan bahkan dapat dipindahkan secara offline setelah pratinjau dibuat, menjadikannya sangat cocok untuk arsip jangka panjang yang mencakup beberapa drive.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Home Gallery

Pencarian gambar serupa

Pilih foto apa pun dan tampilkan gambar yang mirip secara visual di seluruh arsip â€” temukan setiap gambar matahari terbenam, pantai, atau hewan peliharaan tanpa penandaan manual.

Deteksi wajah

Wajah terdeteksi secara otomatis dan dikelompokkan, sehingga menjelajahi semua foto satu orang cukup dengan satu klik daripada tugas yang harus menandai satu per satu.

Geo reverse lookup

Koordinat GPS di EXIF diresolusi menjadi nama negara, kota, dan tempat sehingga galeri menjadi peta yang dapat dicari tempat setiap foto diambil.

Bahasa kueri ekspresif

Filter pustaka dengan operator 'dan', 'atau', dan 'bukan' di seluruh tag, tanggal, tempat, wajah, dan metadata kamera untuk membangun tampilan tersimpan yang presisi.

Dukungan sumber offline

Setelah pratinjau diekstrak, disk asli dapat tetap offline â€“ sempurna untuk arsip yang tersebar di seluruh drive eksternal yang tidak selalu terpasang.

Galeri mobile PWA

Aplikasi web progresif yang dapat diinstal memberikan pengalaman penjelajahan seperti aplikasi di ponsel dan tablet tanpa instalasi native atau toko aplikasi.

Jalankan Home Gallery lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

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Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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