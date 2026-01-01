Bluesky PDS (Personal Data Server) adalah komponen dasar untuk berpartisipasi dalam jejaring sosial Bluesky sesuai keinginan Anda sendiri. Dibangun di atas AT Protocol, ini menyimpan social graph, postingan, dan media Anda, mengelola identitas terdesentralisasi (DID) Anda, dan menyinkronkan dengan jaringan Bluesky yang lebih luas — semuanya tanpa bergantung pada satu perusahaan atau platform pun.

Menjalankan PDS Anda sendiri berarti konten dan hubungan pengikut Anda portabel: jika Anda mengganti penyedia hosting, data Anda ikut berpindah. Deployment ini mencakup penyimpanan persisten, alat manajemen pdsadmin, dan integrasi penuh dengan layanan Bluesky relay dan app view sehingga Anda dapat menggunakan klien yang kompatibel dengan Bluesky segera setelah penyiapan.