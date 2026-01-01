Deploy Bluesky PDS dengan instalasi sekali klik.
Server Data Pribadi yang di-host sendiri untuk jaringan Bluesky, memberi Anda kepemilikan penuh atas identitas sosial dan konten Anda.
Pilih paket VPS untuk Bluesky PDS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Bluesky PDS
Bluesky PDS (Personal Data Server) adalah komponen dasar untuk berpartisipasi dalam jejaring sosial Bluesky sesuai keinginan Anda sendiri. Dibangun di atas AT Protocol, ini menyimpan social graph, postingan, dan media Anda, mengelola identitas terdesentralisasi (DID) Anda, dan menyinkronkan dengan jaringan Bluesky yang lebih luas — semuanya tanpa bergantung pada satu perusahaan atau platform pun.
Menjalankan PDS Anda sendiri berarti konten dan hubungan pengikut Anda portabel: jika Anda mengganti penyedia hosting, data Anda ikut berpindah. Deployment ini mencakup penyimpanan persisten, alat manajemen pdsadmin, dan integrasi penuh dengan layanan Bluesky relay dan app view sehingga Anda dapat menggunakan klien yang kompatibel dengan Bluesky segera setelah penyiapan.
Fitur utama Bluesky PDS
Kepemilikan Data Lengkap
Kiriman, suka, dan grafik sosial Anda disimpan di server Anda sendiri di bawah AT Protocol, menjadikannya sepenuhnya portabel dan independen dari platform tunggal mana pun.
Identitas Terdesentralisasi
PDS mengelola DID (Decentralized Identifier) Anda, memberikan Anda identitas yang persisten dan berdaulat mandiri yang tidak dapat dicabut oleh layanan pihak ketiga.
Nama Domain Kustom
Hosting handle Bluesky Anda di domain Anda sendiri, memperkuat identitas Anda dan menjadikan kehadiran Anda benar-benar milik Anda.
Kompatibilitas Jaringan Penuh
Secara otomatis menyinkronkan dengan relay Bluesky sehingga konten Anda muncul di feed global dan dapat diakses dari klien atau aplikasi Bluesky mana pun.
Alat admin bawaan
Alat pdsadmin yang disertakan memungkinkan Anda mengelola akun, merotasi kunci, dan menangani tugas administrasi server langsung dari baris perintah.
Jalankan Bluesky PDS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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