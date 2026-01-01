Deploy Checkrr instan.
Pindai pustaka Plex dan Jellyfin untuk media yang rusak dan secara otomatis mengganti file yang buruk melalui Sonarr, Radarr, dan Lidarr.
Pilih paket VPS untuk Checkrr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Checkrr
Checkrr adalah pemindai integritas library open-source yang melindungi koleksi media besar dari korupsi senyap. Ini menjalankan pemeriksaan ffprobe, magic-number, dan mimetype di setiap file video, audio, dan subtitle di library Anda, kemudian melakukan hash file yang terverifikasi ke dalam database bbolt sehingga pemindaian di masa mendatang melewati konten yang sudah diketahui baik dan selesai dalam hitungan menit, bukan jam.
Ketika sebuah file gagal dalam pemeriksaan, Checkrr terhubung ke arr stack yang sudah Anda jalankan — Sonarr, Radarr, atau Lidarr — menghapus salinan yang rusak, dan memicu unduhan baru melalui layanan yang sesuai. Self-hosting Checkrr menjaga inventaris media Anda di bawah kendali Anda sendiri tanpa batasan API pihak ketiga dan tanpa biaya berkelanjutan.
Fitur utama Checkrr
Pemindaian integritas ffprobe
Mendeteksi file yang terpotong, salah label, dan tidak dapat diputar yang dilewati Plex dan Jellyfin secara diam-diam selama pemutaran.
Sonarr Radarr Lidarr
Menghapus file yang rusak dan memicu unduhan baru melalui tumpukan arr Anda yang sudah ada tanpa intervensi manual.
Pemindaian ulang cepat berbasis hash
Menyimpan hash file dalam database bbolt sehingga pemindaian berulang melewati konten terverifikasi dan selesai pada pustaka multi-terabyte dalam hitungan menit.
Dukungan Multi-instance arr
Terhubung ke beberapa instans Sonarr dan Radarr sekaligus, dengan pemetaan jalur per instans untuk perpustakaan 4K, anime, dan standar.
Notifikasi terintegrasi
Mengirimkan hasil ke Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhook, SMTP, dan Healthchecks untuk pemindaian terjadwal tanpa pengawasan.
Jalankan Checkrr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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