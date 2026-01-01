Diskon Checkrr hingga 69%

Deploy Checkrr instan.

Pindai pustaka Plex dan Jellyfin untuk media yang rusak dan secara otomatis mengganti file yang buruk melalui Sonarr, Radarr, dan Lidarr.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Checkrr instan.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Checkrr

Checkrr adalah pemindai integritas library open-source yang melindungi koleksi media besar dari korupsi senyap. Ini menjalankan pemeriksaan ffprobe, magic-number, dan mimetype di setiap file video, audio, dan subtitle di library Anda, kemudian melakukan hash file yang terverifikasi ke dalam database bbolt sehingga pemindaian di masa mendatang melewati konten yang sudah diketahui baik dan selesai dalam hitungan menit, bukan jam.

Ketika sebuah file gagal dalam pemeriksaan, Checkrr terhubung ke arr stack yang sudah Anda jalankan — Sonarr, Radarr, atau Lidarr — menghapus salinan yang rusak, dan memicu unduhan baru melalui layanan yang sesuai. Self-hosting Checkrr menjaga inventaris media Anda di bawah kendali Anda sendiri tanpa batasan API pihak ketiga dan tanpa biaya berkelanjutan.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Checkrr

Pemindaian integritas ffprobe

Mendeteksi file yang terpotong, salah label, dan tidak dapat diputar yang dilewati Plex dan Jellyfin secara diam-diam selama pemutaran.

Sonarr Radarr Lidarr

Menghapus file yang rusak dan memicu unduhan baru melalui tumpukan arr Anda yang sudah ada tanpa intervensi manual.

Pemindaian ulang cepat berbasis hash

Menyimpan hash file dalam database bbolt sehingga pemindaian berulang melewati konten terverifikasi dan selesai pada pustaka multi-terabyte dalam hitungan menit.

Dukungan Multi-instance arr

Terhubung ke beberapa instans Sonarr dan Radarr sekaligus, dengan pemetaan jalur per instans untuk perpustakaan 4K, anime, dan standar.

Notifikasi terintegrasi

Mengirimkan hasil ke Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhook, SMTP, dan Healthchecks untuk pemindaian terjadwal tanpa pengawasan.

Jalankan Checkrr lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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