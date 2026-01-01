Checkrr adalah pemindai integritas library open-source yang melindungi koleksi media besar dari korupsi senyap. Ini menjalankan pemeriksaan ffprobe, magic-number, dan mimetype di setiap file video, audio, dan subtitle di library Anda, kemudian melakukan hash file yang terverifikasi ke dalam database bbolt sehingga pemindaian di masa mendatang melewati konten yang sudah diketahui baik dan selesai dalam hitungan menit, bukan jam.

Ketika sebuah file gagal dalam pemeriksaan, Checkrr terhubung ke arr stack yang sudah Anda jalankan — Sonarr, Radarr, atau Lidarr — menghapus salinan yang rusak, dan memicu unduhan baru melalui layanan yang sesuai. Self-hosting Checkrr menjaga inventaris media Anda di bawah kendali Anda sendiri tanpa batasan API pihak ketiga dan tanpa biaya berkelanjutan.